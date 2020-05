Ciudad de México, con ritmo de contagio de COVID-19 similar al de Wuhan

El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México calculó que el ritmo de contagio de COVID-19 en la Ciudad de México se asemeja al alcanzado en la ciudad china de Wuhan, con medidas mucho más laxas en las interacciones sociales.

El R0 es el número reproductivo básico, un modelo matemático que permite medir la propagación de enfermedades infecciosas, calculando la velocidad a la que suben los datos, más allá del tamaño del dato en sí, es decir: refleja el ritmo de la infección más allá de su magnitud.

Gustavo Cruz Pacheco, doctor e investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, explicó en conversación con Sputnik cómo a partir del estudio del proceso completo en Wuhan -desde el inicio del brote epidémico, su pico de incidencia y su extinción- pudieron calcular la velocidad de contagio del SARS-CoV-2.

"Al inicio, sin la aplicación de ninguna medida sanitaria, el R0 del nuevo coronavirus es de 2,5, lo que formaba una curva gráfica con un pico muy alto de contagios y menos ancho en su base, es decir, en el tiempo", señaló.

"El propósito de las medidas sanitarias es bajar este pico y lograr lo que se le llama aplanar la curva, es decir, hacerla más amplia para dar tiempo a los sistemas de salud de atender a los enfermos", agregó.

Así, con más de 50 días de cuarentena estricta, Wuhan logró bajar su R0 a 1,65, según los datos aportados a Sputnik por el matemático.

"Eso es de lo más exitoso que ha habido en cuanto a un brote completo, pero para nuestra sorpresa el cálculo del R0 de Ciudad de México refleja que el R0 ha bajado casi lo mismo que en Wuhan", señaló.

El matemático mencionó la información que aportó una investigación publicada este 23 de abril de 2020 llamada Trends of SARS-Cov-2 infection in 67 countries: role of climate zone, temperatura, humidity and curve behaviour of acumulative frequency on duplication time.

El estudio fue realizado por Jaime Berumen y Roberto Tapia-Conyer junto a otros profesionales de la Universidad Nacional y del Hospital General de México.