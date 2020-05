Se han perdido 500 mil empleos en México por la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que debido a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus Covid-19 se han perdido 500 mil empleos en todo el país.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que la mayoría de los empresarios actúan con responsabilidad y son muy pocos "los que se portan mal".

"En diciembre se perdieron 400 mil empleos del Seguro Social, en diciembre que no había crisis, pero realmente no es que se quedaran sin trabajo los empleados, los trabajadores es que con el outsourcing para no pagar prestaciones los quitan del Seguro. Una cosa rarísima".

"Y ahora 500 mil por el coronavirus, pero solo en diciembre -sin coronavirus- 400 mil por esa otra pandemia de injusticia".

Reconoció a aquellos pequeños empresarios quienes, a pesar de la crisis económica generada por el coronavirus resistieron y "mantienen a sus trabajadores, porque tienen sentimientos, tienen dimensión social y son humanistas".

López Obrador reiteró que su gobierno no está en contra del sector empresarial debido a que siempre he manifestado que quien trabaja, invierte y genera empleos merece respeto y protección.

"El que logra un patrimonio con trabajo, de acuerdo a la ley, merece respeto, no todo el que tiene es malvado. Yo estoy en contra de la de la riqueza mal habida, de los que utilizan un cargo público, una relación y mediante el tráfico de influencia, o la entrega de contratos de bienes, se hacen inmensamente ricos de la noche a la mañana, se hacen grandes con la riqueza mal habida. Esos son los que no deben de permitirse o eso son los que hay que señalar, incluso estigmatizar como corruptos", dijo.