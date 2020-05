Rechaza AMLO propuesta del CCE sobre deuda pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de adquirir deuda pública para enfrentar la crisis económica y advirtió que ningún grupo puede imponer su política.

"El CCE tiene todo su derecho de manifestarse, somos libres, esa es la democracia, la única diferencia es que todos tenemos que aceptar lo que dice la Constitución que es la ley de leyes, lo que dice el artículo 25, pero existe la rectoría del Estado".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que no puede ningún grupo imponer su política, eso corresponde al Estado, al gobierno federal.

"Con todo respeto, nosotros no vamos a continuar con más de lo mismo, no habrá rescates para potentados, si hay una quiebra para una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios o los accionistas, porque el Estado tiene que proteger a todos y no actuar otorgando privilegios para nadie".

El presidente López Obrador aseguró que es una inmoralidad usar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras, porque se quiebra.

"Si se trata de rescate hay que hacerlo pensando en los que más lo necesitan, no pensar en lo que sucedido con el Fobaproa de bancos quebrados banqueros ricos; no socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, cómo se van a convertir en deuda pública las deudas privadas, no coincidimos en eso, no de ahora, desde siempre".

El presidente dijo que su gobierno tiene comunicación permanente con el CCE, pero reiteró:

"No vamos a continuar con el modelo fallido de rescates de corte neoliberal, no llegamos aquí para hacer lo mismo".