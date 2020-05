Muertes por COVID-19, al alza por segundo día consecutivo

Por segundo día consecutivo, México registró el mayor número de muertes por COVID-19, con 197 más en las últimas 24 horas, así como de contagios, con mil 609 casos nuevos informó la Secretaría de Salud.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director de Epidemiología, dio a conocer que a la fecha han ocurrido 2 mil 704 fallecimientos por coronavirus, así como 27 mil 634 casos confirmados, de los que 7 mil 149 se encuentran activos, es decir que fueron diagnosticados en los últimos 14 días y todavía se consideran contagiosos.

El funcionario explicó que hay 13 mil 594 camas generales disponibles para COVID, y sobre las camas con ventiladores a nivel nacional, 74% tienen disponibilidad, mientras que en la Ciudad de México hay 59% de ocupación, le siguen Sinaloa, con 49%; Baja California, con 46%, y Estado de México, con 43%.

Alomía Zegarra también dio a conocer los modelos de vigilancia que se usan para detectar, clasificar y seguir los casos sospechosos de COVID-19 en el país: con las Unidades Monitoras de Enfermedad Respiratoria (Usmer), Unidades No Usmer, los 51 laboratorios que hacen pruebas confirmatorias y con el monitoreo de ocupación hospitalaria.

"Con estos tres modelos, sumando, podemos lógicamente conocer cuál es la circulación del virus a nivel nacional, conocer los porcentajes de positividad, que son importantes, que más allá del número de pruebas, el porcentaje de positividad nos evidencia qué tanto circula el virus en la comunidad y región, la carga confirmada por laboratorio en la totalidad de territorio", dijo.

Señaló que el modelo Usmer, que cuenta con 475 unidades definidas no en específico para COVID, hacían una función Centinela desde hace más de diez años y ahora toman muestras de casos ambulatorios, 10% de los mismos, y muestrean 100% de los casos graves y defunciones, dado que en la fase 3 lo que se quiere conocer es el perfil del paciente grave.

"El modelo Centinela estima la carga de la enfermedad, tiene la inclusión de pacientes ambulatorios y estima cuántas personas que tienen la enfermedad leve no necesariamente llegaron a una unidad de Salud, dado que el mensaje es que al tener un cuadro clínico leve no se acuda a un hospital, este modelo puede estimar cuántas personas con enfermedad leve existen; sería sencillo solo irnos por los confirmados por laboratorio y no ver a todas estas personas que tienen enfermedad leve".

Personal de salud del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS protestó en dichas instalaciones para exigir equipo de protección individual; denunciaron que enfermeras del área de hemodiálisis contrajeron COVID-19 y que no han recibido el bono que se anunció para quienes atiendan a pacientes con el virus.

"Queremos que Zoé Robledo venga a despachar en los hospitales del Siglo XXI, que use los cubrebocas que nos dan a nosotros, es fácil decir que las cosas van bien, pero no están en los hospitales", exigió un empleado.

Los manifestantes afirmaron que por la falta de equipo de protección personal, al menos 20 trabajadores contrajeron el virus y han sido hospitalizados, y una enfermera ha fallecido por coronavirus.

En un pliego petitorio entregado a las autoridades de la unidad médica, el personal pidió que se revise el protocolo para el manejo de cadáveres a causa de coronavirus.

Tras alertar que hay una nueva pandemia de alto contagio, similar al COVID-19, pero de desinformación y noticias falsas llamada "infodemia", el gobierno federal exhortó al Instituto Nacional Electoral (INE) a que audite y revise las cuentas bancarias de partidos políticos, de personas que aspiren a fundar partidos y de políticos que destinen recursos públicos para promover campañas de desinformación en redes sociales.

En conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que los partidos políticos deben transparentar los gastos que realizan en redes sociales, como Facebook y Twitter, sobre todo aquellos relacionados con campañas de ataques a sus adversarios.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador manifestó que su llamado no busca censura la libertad de expresión, puesto que siempre ha hablado de "las benditas redes sociales", pero que se buscará ir hasta el fondo en este asunto, porque "la transparencia es una regla de oro de la democracia".

En el evento, Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), pidió al órgano electoral que revise también las cuentas de gobernadores y legisladores que gasten dinero público en estas campañas virtuales y acusó que los únicos ganadores con la "infodemia" son los dueños de redes sociales y plataformas digitales, como Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, y YouTube.