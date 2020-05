Insiste IP en plan de unidad

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un nuevo llamado al Gobierno federal a la unidad para enfrentar la crisis sanitaria y económica, por lo que presentaron 68 propuestas que enviarán a los tres poderes de Gobierno de los tres niveles.

Al presentar las conclusiones de las 11 mesas que se realizaron como parte de la Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, el presidente del Consejo, Carlos Salazar, dijo que es necesario hacer un acuerdo nacional para enfrentar el nuevo escenario.

En videoconferencia el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, afirmó: "Ojalá que nuestro Gobierno sea sensible a que estemos en una sola mesa sindicatos, empresarios y sociedad civil, porque si no, esta crisis, que es la peor de nuestra generación... No vamos a salir bien librados. El llamado es a trabajar en unidad. En el CNA sí lo estamos cumpliendo, con la labor que nos toca, pero ahora le toca al Gobierno ser sensible".

Para el líder del sector agropecuario "esta es la tercera llamada que le damos al Gobierno para construir en equipo, a construir juntos, porque a la crisis de salud le sumamos la económica y luego viene la crisis social y nos preocupa la inseguridad que se nos puede desbordar y las consecuencias políticas que va a haber".

En la conferencia virtual participaron también los presidentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos; de la Confederación de Cámaras Industriales, Francisco Cervantes; de la Confederación Patronal, Gustavo de Hoyos; de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.

Así como los presidentes del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Valentín Diez Morodo; de la Cámara de la Industria de la Transformación, Enoch Castellanos; de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky; entre otros. Explicaron que las conclusiones son 68 acciones que pueden hacer el gran acuerdo nacional, entre las que están los siguientes acuerdos fundamentales:

"Cuidar la salud de todos los mexicanos; proteger el empleo y las fuentes de ingreso; reactivar la economía lo más pronto posible, de manera gradual y sostenible en el campo y ciudades; minimizar los costos para detonar una reactivación gradual; estimular el crecimiento de la economía.

"Es necesario reasignar el presupuesto público; convocar a los mecanismos de cooperación internacional; enfocarnos en la diversificación comercial; varias de las acciones señaladas implican una mayor deuda pública de forma responsable y utilizarla para recuperación y apoyo a familias mexicanas; enfatizar la visión de largo plazo de la economía, porque siempre habrá un México".

Las recomendaciones para el acuerdo nacional se resumen en acciones inmediatas para solventar la crisis, acciones para reabrir la economía, y acciones de mediano y largo plazo para detonar el crecimiento incluyente y el desarrollo social.