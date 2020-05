Detalla Salud modelos de vigilancia para detectar COVID-19 en México

México acumula, al corte de este 6 de mayo, 2 mil 704 muertes por COVID-19, 197 más que ayer martes, con 27 mil 634 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan autoridades de la Secretaría de Salud.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que además hay 17 mil 553 casos sospechosos, aunque con 65 mil 807 casos que han sido descartados.

Sobre los modelos de vigilancia que usan para detectar, clasificar y seguir los casos sospechosos de COVID-19 en México, y con ello, saber la ruta de la epidemia en el territorio nacional, se detalló que este tipo de monitoreo es similar al que se realiza en Estados Unidos.

El doctor Alomía explicó que existen tres modelos para vigilar el comportamiento de la epidemia por el nuevo coronavirus, con ayuda de las Unidades Monitoras de Enfermedad Respiratoria (USMER), Unidades No USMER, mediante los 51 laboratorios que realizan pruebas confirmatorias y con el monitoreo IRAG con el que se conoce la ocupación hospitalaria.

"Con estos tres modelos, sumando, podemos lógicamente conocer cuál es la circulación del virus a nivel nacional, conocer los porcentajes de positividad que son importantes, que más allá del número de pruebas, el porcentaje de positividad nos evidencia que tanto circula el virus en la comunidad y región, la carga confirmada por laboratorio en totalidad de territorio", dijo.

Señaló que el modelo USMER, que cuenta con 475 unidades definidas no en específico para Covid, hacían una función centinela desde hace más de diez años y ahora toman muestras de casos ambulatorios, 10% de los mismos y muestrean 100% de los casos graves y defunciones, dado que en la Fase 3 lo que se quiere conocer es el perfil del paciente grave.

"El modelo centinela estima la carga de la enfermedad, tiene la inclusión de pacientes ambulatorios y estima cuántas personas que tienen la enfermedad leve no necesariamente llegaron a una unidad de salud, dado que el mensaje es que al tener un cuadro clínico leve no se acuda a un hospital, este modelo puede estimar cuántas personas con enfermedad leve existen, sería sencillo solo irnos por los confirmados por laboratorio y no ver a todas estas personas que tienen enfermedad leve".

Respecto a las Unidades No USMER indicó que muestrean 100% de los pacientes hospitalizados y de las defunciones, así como a los profesionales de la salud que se convierten en casos sospechosos.

"La vigilancia de las unidades no USMER nos permite ver la carga de enfermedad grave y defunciones, podemos conocer perfil epidemiológico no grave y las defunciones así podemos conocer determinantes y mejorar intervenciones comunitarias".

Agregó que los 51 laboratorios privados que han sido evaluados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) y han obtenido validación y sus resultados son considerados como confirmatorios para COVID-19 se están terminando de integrar a un sistema informático en línea.

Y por último, mencionó el monitoreo de la ocupación hospitalaria, en el que se añade información sobre ingresos, egresos y defunciones para poder complementar con otras herramientas. "Quisiéramos resaltar que en Estados Unidos se menciona el uso de modelo de vigilancia centinela para llevar a cabo estimaciones estadísticas o cargas más reales de lo que puede significar la presencia de casos en un país", argumentó Alomía.

La tarde de este miércoles, el gobierno de la Ciudad de México propuso que el Día de las Madres sea celebrado hasta el 10 de julio ante la contingencia sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19. A esta propuesta se sumó la escritora Beatriz Gutiérrez Muller.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) detalló que hoy superan los 3.5 millones de casos por COVID-19 a nivel global.