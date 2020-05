Recuerda López-Gatell que se dejaron abandonados 307 hospitales

Durante la tarde de hoy, José Narro Robles, secretario de Salud durante el sexenio anterior encabezado por Enrique Peña Nieto, usó información presentada ayer por Hugo López-Gatell para cuestionar si México de verdad ha aplanado la curva de contagios de Coronavirus.

Respecto a lo anterior, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue cuestionado por una reportera durante la conferencia que se celebra diariamente en el Palacio Nacional en punto de las 19:00 horas.

López-Gatell dijo que recordaba a Narro Robles porque en la administración anterior quedaron abandonados 307 hospitales en el país.

“Ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados durante la administración anterior por distintas razones”, mencionó en conferencia de prensa.

"Respeto la opinión del doctor Narro. Es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue secretario de Salud, fue dirigente en el PRI, me parece un individuo respetable. Deberíamos ver sus argumentos, a ver a qué se refiere. Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar", puntualizó López-Gatell.