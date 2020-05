Rechaza AMLO aumento de agresiones a mujeres en contingencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que por el confinamiento por la pandemia del coronavirus hayan aumentado las agresiones contra las mujeres, aun cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha señalado que la violencia contra este sector ha crecido. "El caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento", refirió el Presidente. El titular del Ejecutivo dijo que se partía del supuesto de que si las mujeres estaban más tiempo en casa, podía darse más violencia familiar.

"Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia", refirió. El presidente López Obrador reconoció que en la sociedad existe mucho machismo y que también existe mucha fraternidad familiar. "La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de las cosas buenas que tenemos. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo", apuntó.

La secretaria de Gobernación ha señalado que aun cuando no tienen cifras oficiales sobre el aumento en la violencia durante la pandemia, estiman que la violencia familiar ha crecido porque la cuarentena ha obligado a las mujeres víctimas a pasar más tiempo con sus agresores.

Sánchez Cordero recordó que para prevenir casos de violencia contra la mujer, han puesto a disposición las llamadas de emergencia del 911, además de que existen refugios y centros de atención para víctimas.