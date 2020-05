Recuerdos del Ayer

Dentro de la actual contingencia que vivimos como consecuencia del coronavirus se recomienda en especial a las personas de la tercera edad a mantenerse activos dentro de su reclusión. Una de las alternativas es practicar yoga, ya que los puede ayudar en lo mental, físico y emocional, aprovechando que en su celular pueden acceder a videos para la práctica de esta disciplina sin horario y en la comodidad de su hogar.

Los videos más visitados en Google son yoga para principiantes en casa, Diez cosas que debes saber antes de practicarlo, yoga de pie para el equilibrio y la conciencia puesta en la experiencia y en la respiración, Hatha yoga en el suelo para principiantes, yoga en casa para tu sistema inmunológico, yoga para circulación de piernas, yoga para aliviar dolores de espalda y ciática, yoga de pie para las articulaciones, yoga para meditar, relajarse y eliminar pensamientos dañinos. La duración de estos videos va de los 15 a los 35 minutos.

La palabra “compromiso’’ implica disciplina y encontrar tiempo para practicar yoga de forma regular, considerándolo como un quehacer más en nuestra vida diaria. La respiración juega un papel muy importante en la práctica de esta disciplina, ya que revitaliza todo el cuerpo, equilibra las emociones y favorece la claridad humana.

Las Diez cosas que debes saber antes de practicar yoga son: Respiración, exhalar e inhalar para controlar nuestro cuerpo. El Enfoque o mirada para no perder la orientación. Dejar a un lado los resultados. El yoga no es competencia. No compararse. No tener prisa a la hora de practicarlo. Disciplina. Sonreír para relajarte durante la práctica. El Desafío por mejorar. El amor por los demás y el aprecio por tu cuerpo.

“Nunca es tarde para empezar’’, así lo consideró Roberto Andrés Castillo Torres, entrenador de yoga, Hatha yoga y Yoghismo por la Asociación Internacional de yoga Yoghismo, la red GFU (Gran Fraternidad Universal) y yoga Alliance del Instituto Superior de Estudios de Oaxaca. Al preguntar en qué beneficia a las personas de la tercera edad mantenerse activos, respondió que principalmente les ayuda a tener un cuerpo saludable, a liberar todos los músculos, a liberar y fortalecer articulaciones, a fortalecer el sistema óseo y el cardiovascular.

Comentó que el yoga es tan noble, que puedes empezar a practicar las posturas de esta disciplina sin ser una persona flexible o si tienes alguna limitación. El yoga es recomendable para la salud, es eterno. La persona entre más grande sea lo puede practicar, no importa la edad, pues es una disciplina que no tiene límites. Entre los principales beneficios del yoga mencionó la corrección de posturas, ayuda a descontracturar músculos y a que el organismo recupere funciones vitales.

Sobre la actividad mental de los adultos mayores, comentó que en este renglón es importante la lectura en voz alta, ya que contribuye a crear nuevas redes neuronales, así como el cantar o gritar. Además, realizar neurobics, que consiste en hacer trabajar los dos hemisferios cerebrales. En el yoga se practican las posturas de equilibrio para armonizar ambos hemisferios.

Los beneficios del yoga son muchos, pero principalmente ayuda a tener flexibilidad, elasticidad, fuerza y resistencia. Si se practica esta disciplina puede conseguirse una mente y cuerpo saludable.

“Aparte de beneficiar en lo físico, ayuda mucho a nuestro ser interior, pues nos da fuerza para seguir luchando. Hay una comunión consigo mismo, logra uno visualizarse hacia el interior, estar consigo mismo, entrar en contacto con tu yo interno en el universo’’, puntualizó.

Sobre los alimentos que más les benefician al realizar un plan de ejercicios, mencionó los jugos de verduras, como naranja, toronja, zanahoria, nopal, piña, apio y betabel, pues cuando se tiene limpio el intestino mejoran las condiciones de salud.

Recomendó el “jugo verde’’, el cual se prepara con nopal, una media rebanada de piña, un ramo de perejil, apio, naranja, un trozo de manzana. Comer alimentos preparados con soya, con la cual pueden elaborarse guisos, hamburguesas o bebidas, acompañados de ensaladas frescas.

Advirtió que las personas de la tercera edad deben cuidar su higiene personal y bucal, mantener limpia la habitación en que duermen, pero sobre todo mantener una actitud positiva ante la vida. Deben realizar una meditación diaria, estar en contacto con Dios, pedirle fortaleza para seguir adelante, y que todo lo que hagan sea una acción dedicada al Ser Supremo.

Otros tipos de ejercicio que sugirió para las personas mayores son el Tai Chi, que es una meditación en movimiento, con un ritmo que ayuda a tener una mentalidad positiva; caminar cuando las condiciones lo permita, es recomendable hacerlo solo, para ir meditando consigo mismo y percibir el entorno. En lo físico ayuda a facilitar la circulación en la sangre y el sistema circulatorio se activa.

Recordó que el yoga es una disciplina milenaria que tiene como objetivo lograr el máximo equilibrio entre el cuerpo, la mente y la energía vital. La palabra yoga significa unión o comunión de mente, cuerpo y espíritu. Pretende no sólo fortalecer el cuerpo, sino también equilibrar todo el sistema nervioso.

El yoga lo pueden practicar desde niños de cinco años hasta personas de la tercera edad, en este último caso lo importante es el tipo de yoga adecuado para cada persona, pues hay diferentes tipos de esta disciplina que pueden ayudar a que la reclusión originada por el COVID-19 sea más llevadera mientras se regresa a la normalidad. ¡Hasta el próximo miércoles!