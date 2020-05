En la burbuja

Incluso antes de la pandemia de coronavirus, muchos de nosotros ya vivíamos en nuestras propias burbujas: universos privados llenos de personas, lugares e ideas que nos definen.

Ahora, sin embargo, esas burbujas se han vuelto mucho más concretas. El bloqueo y el distanciamiento social han hecho de nuestras burbujas nuestro mundo entero. En este momento, estoy escribiendo desde mi propia pequeña burbuja.

Nuestras burbujas son los espacios sociales que hemos creado para sobrevivir a la pandemia: pequeños grupos de personas que viven en el mismo lugar y que continúan manteniendo un contacto cercano. Todos los demás se mantienen alejados. Por supuesto, las reglas del país en el que vivimos y la cantidad de personas infectadas en nuestra vecindad determinan cuán penetrables o impenetrables son nuestras burbujas. Pero casi todos tienen una burbuja, independientemente de sus contornos precisos.

Una de las primeras políticas en usar el término fue Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda. A diferencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tardó en actuar para controlar el virus, Ardern adoptó medidas estrictas a fines de marzo , cuando hubo muy pocos casos en Nueva Zelanda y no hubo muertes relacionadas. Los ciudadanos se vieron obligados a crear sus propias burbujas en medio de un bloqueo severo, y funcionó: hoy, la nación afirma tener la enfermedad bajo control.

A medida que la situación de Nueva Zelanda ha mejorado, Ardern ha permitido que las personas aumenten el tamaño de sus burbujas. "Puede expandir su burbuja una pequeña cantidad para atraer a familiares cercanos, personas aisladas o cuidadores", dijo Ardern en un discurso a fines de abril .

Pero Nueva Zelanda ha prometido mantenerse vigilante: al igual que Australia, el país ha mantenido su frontera cerrada para garantizar que sus burbujas no exploten (aunque se habla de crear una "burbuja de viaje" especial entre las dos naciones).

Los extraños, por definición, no deberían permitirse dentro de su burbuja. Pero acatar esta regla durante semanas es casi imposible. Todos necesitamos ir al supermercado o la farmacia, o salir a caminar. Y si somos un trabajador esencial, tenemos que ir a trabajar.

Es por eso que la mayoría de nuestras burbujas no son perfectas, y pueden explotar en cualquier momento. Solo una persona que se aventura afuera puede poner a todos adentro en riesgo. Si no usa una máscara facial o no se mantiene alejado, un encuentro casual con un amigo o vecino, en la calle, en el trabajo o en el metro, puede provocar la infección de todas las personas dentro de su burbuja.

Más preocupante aún, el virus puede atravesar nuestras puertas a través de los paquetes y víveres que nos entregan, las personas que se detienen para arreglar Internet o la tubería, y los amigos de nuestros hijos, a quienes simplemente no podemos llevar. fuera. Parafraseando la frase del escritor guatemalteco Augusto Monterroso: Cuando nos despertamos, el virus todavía estaba allí.

Un reciente artículo del New York Times por Heather Murphy describió las dificultades de negociar interacciones dentro y entre burbujas. "Los habitantes de dos o más burbujas se vuelven exclusivos y aceptan verse mientras mantienen viviendas separadas", escribe Murphy. "Algunas personas tienen razones prácticas para esto: podrían estar de acuerdo en compartir la educación en el hogar o el cuidado de niños con los vecinos, por ejemplo". Según el artículo, las cosas pueden complicarse cuando una persona dentro de una burbuja ocasionalmente abandona sus límites para visitar a su pareja. Tal comportamiento puede llevar a un ultimátum de aquellos dentro de la burbuja: o bien quedarse adentro o irse para siempre.

A medida que más países levanten sus bloqueos y comiencen a reabrir sus economías, nuestras burbujas inevitablemente se expandirán. "No creo que veamos grandes arenas llenas de gente por mucho tiempo", dijo Eric Garcetti, el alcalde de Los Ángeles, recientemente al Times . "Creo que puedes tener juegos sin público. Vemos gran parte de nuestros deportes a través de la televisión. Creo que puedes crear algunas burbujas. Tenemos hambre de eso ".

Nuestro mundo del siglo XXI, global, cosmopolita e interconectado, con fronteras porosas y amplio intercambio cultural entre países, ha ampliado nuestros horizontes sociales. La propagación del coronavirus ha hecho lo contrario, obligándonos a aislarnos en pequeñas comunidades.

Si miramos de cerca, este confinamiento también nos ofrece oportunidades para abrirnos. Al establecer límites sociales firmes y garantizar que nuestras burbujas no exploten, podemos ayudar a mantener a otras personas seguras y contribuir a una causa global: erradicar el virus. Hoy, permanecer aislados significa mostrar nuestra solidaridad con el mundo en general.

Pero eso no significa que podamos expandir en gran medida nuestras burbujas, independientemente de si usamos máscaras faciales y mantenemos nuestra distancia entre nosotros. Solo los políticos más atrevidos han permitido la reapertura de las escuelas, y hay un debate en curso y acalorado sobre lo que debe hacerse para garantizar que las personas puedan volar sin temor a la infección. Algunas industrias, que incluyen el transporte (aerolíneas, cruceros) y el entretenimiento (casinos, salas de conciertos), cuyos modelos de negocios dependen de reunir a la mayor cantidad de personas posible en un solo lugar, tendrán que transformarse radicalmente si quieren sobrevivir hasta una vacuna. es producido.

Ahora que algunos países están comenzando a tomar medidas tentativas hacia una realidad nueva e infecciosa, dos cosas se están volviendo cada vez más claras: no podemos vivir en aislamiento para siempre, y aún no hemos aprendido a lidiar con los nuevos riesgos que enfrentamos . Desafortunadamente, todavía no podemos reventar nuestras burbujas.