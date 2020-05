'Datos no indican que FCH mienta'

La exembajadora de Estados Unidos, Roberta Jacobson, se refirió al caso de Genaro García Luna y a las estrategias de Gobierno de Felipe Calderón en entrevista .

En el texto de Proceso se concluye que hubo una duplicidad en el Gobierno de Felipe Calderón, lo que presume que el expresidente panista sabía que su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, tenía vínculos con el narcotráfico y cómo actuaba.

Derivado de ello, la exembajadora para México, señaló que "toda la información que yo he recibido como secretaria adjunta para el Hemisferio Occidental fue información no corroborada. Lo único que yo quise decir es que yo imaginaba, y todavía imagino, que había gente dentro del Gobierno de México que tenía la misma información que nos llegaba a nosotros. Eso no significa que el [ex]presidente esté mintiendo cuando dice que no sabía sobre esta información. Yo no puedo decir quién veía qué información, pero si esta información fue de un tipo que pienso debió llegar a las oficinas de oficiales mexicanos al mismo tiempo que nos llegaba a nosotros".

Asimismo, Jacobson aseguró que la palabra tendenciosa fue una traducción del periodista de Proceso "porque yo hablé en inglés en la conversación. Lo que dije es que era información de personas que tenían problemas o con la Secretaría de Seguridad Pública o con la policía o rivalidades entre las agencias. Las fuentes independientes de información nunca nos llegaron de tal forma que lo consideráramos información confirmada o corroborada durante mi tiempo como funcionaria".

De igual forma se le cuestionó el ¿Qué significaba esta información que llegaba a la embajada de Estados Unidos para el trabajo del Gobierno de Estados Unidos con el de México?

Jacobson aseguró que en general, cuando se recibía de cualquier fuente información sobre un Gobierno aliado "con el cual estamos trabajando muy de cerca y logrando cosas muy importantes, porque debemos recordar que hubo éxitos muy importantes de aprehensiones y decomisos, tenemos que asegurarnos que cuando trabajamos con una agencia lo hacemos con el menor número de personas, de oficiales, para asegurar la seguridad de la operación".

Asimismo dijo desconocer que existiera un caso en el cual no se pudiera actuar en contra de algún narcotraficante por sospechas del Gobierno de Estados Unidos de que el exsecretario García Luna estuviera comprometido y detalló que siempre se cuidó el que no hubiera filtraciones que dañaran una investigación.

Cabe recalcar que al cuestionarle el ¿Cómo considera que manejó el Gobierno de Calderón la lucha contra el narcotráfico?, Roberta señaló que él estaba intentando que no sólo México, sino también Estados Unidos, asumiera su responsabilidad para enfrentar el problema, motivo por el cual impulsó la Iniciativa Mérida

Puntualizó la exembajadora de EUA para México la importancia de lo que aprendido durante ese periodo y lo esencial que es atacar todas las áreas del narcotráfico a la vez: lavado de dinero, fortalecer las instituciones, etcétera. Una estrategia que se enfoque solamente en atacar a los jefes de los cárteles es inútil.