Xóchitl Gálvez denuncia a hijo de Barlett por venta de ventiladores a sobreprecio

La senadora panista Xóchitl Gálvez interpuso dos denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP), una contra León Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por la venta al gobierno federal de ventiladores con posible sobreprecio.

La segunda denuncia es contra la empresa Levanting Global Servicios, que recibió una asignación directa para vender dos mil 500 ventiladores al sector salud.

“La secretaria (Irma Eréndira Sandoval), ya emitió un comunicado de prensa que se va a conducir con absoluta imparcialidad. Las denuncias le obligan a informarnos de todo el desarrollo de la investigación, vamos a tener acceso al expediente y saber exactamente los criterios de honestidad, imparcialidad, y quién hizo el estudio de precios”, explicó.

En una rueda de prensa virtual, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) no descartó que se tenga que fincar responsabilidades a los funcionarios que hicieron las compras y dio a conocer que debido a la pandemia ha estado averiguando todo lo referente a los insumos para atender pacientes con coronavirus.

Añadió que su objetivo era “apoyar al presidente en todas las leyes que fueran necesarias, pero nos cansamos de proponer una Ley de Emergencia Económica para poder apoyar a la gente. Pero el cinismo con el que se conducen de asignarle contratos al hijo de Manuel Bartlett levantó la tregua”, refirió.

“Por la compra a León Bartlett estoy convencida que no se cuidaron los procedimientos administativos. Son 31 millones de pesos por un contrato de 20 ventiladores. Los más sofisticados andan en el orden de 40 mil dólares, un millón de pesos. Los más sofisticados así los compró el estado de Nuevo León, hay otros de 400 a un millón de pesos. Un millón y medio es un exceso”, criticó.

Reveló que además el domicilio de León Bartlett corresponde a una de las casas del director de la CFE.

“Me da el domicilio de esta empresa ubicado en una de las casas de Manuel Bartlett, es la denuncia que tendrá que investigar la doctora Irma Eéndira Sandoval. Que lo exculpen si no hay conflicto de interés, pero el funcionario en funciones corresponde al domicilo y si eso no es conflicto de interés no sé que pueda serlo”, cuestionó la senadora panista.

Añadió que la segunda denuncia es por la compra de dos mil 500 ventiladores a la empresa Levanting Global Servicios relacionada con Baldemar Pérez Ríos, sentendiado por fraude en Estados Unidos.

“El IMSS hizo una asignación directa para la compra de dos mil 500 ventiladores a Levanting Globall Servicios, pero de acuerdo a la Ley de Adquisiciones para hacer asignación directa se tiene que revisar la idoneidad, economía, eficacia, imparcialidad, honradez. ¿Quién aplicó el estudio?, esta empresa vende equipos petroleros no tiene nada qué ver con el tema médico”, denunció la legisladora hidalguense.

Añadió que Baldemar Pérez Ríos fue sentenciado por fradue en Estados Unidos. La SFP tiene investigación en curso. Finalmente una de sus empresas fue inhabilitada”, reveló Gálvez Ruiz.

En las dos denuncias que interpuso hay una adicional por las compras del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a la empresa del hijo de Mahuel Bartlett.

Además apuntó que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina-Armada de México están haciendo compras de asignación directa, por lo que no descartó que haya otras empresas involucradas en la compra de equipos e insumos que no reúnen las condiciones de calidad ni los precios para atender la emergencia sanitaria.

La senadora panista dijo que se habia propuesto no pedir cuentas porque la pandemia del coronavirus indica que no es el momento, pero las irregularidades que está observando la obligaron a interponer las denuncias.