Ingrid Coronado rompe el silencio sobre su ruptura con Fernando del Solar

Ingrid Coronado habló sobre su ruptura con Fernando del Solar y los ataques que recibe por la misma en redes sociales.

Cinco años después de su separación con el conductor, la reconocida presentadora decidió abordar el tema durante su reciente aparición en el programa Hoy, donde declaró que vivió un mal tiempo al recibir ataques por dicho distanciamiento.

“Cuando recibí todo esta violencia evidentemente sí me afectó, sí la pasé muy mal, me hizo mucho daño, pero a la vez me ayudó”, señaló.

“Cuando las personas hacen eso de insultar, de agredir, de juzgar a los demás, a quienes están lastimando es a ellos mismos porque la gente no tiene la capacidad de lastimar tu alma, solamente tú eres capaz de hacerlo”, manifestó Coronado.

Asimismo, mencionó que todas esas personas que la han criticado “no conocen lo que yo sentí, lo que viví, lo que he tenido que pasar para yo poder estar aquí y decirte que agradezco todas y cada una de las cosas que pasaron a lo largo de esos 8 años porque me convirtieron en la mujer que soy ahora de la que estoy mucho más orgullosa".

En mayo de 2015, Fernando del Solar dio a conocer en una entrevista con ¡HOLA! México, que su matrimonio con Ingrid atravesaba por una crisis, que a finales de ese año, terminó en petición de divorcio.

No obstante, el pasado marzo, la conductora de televisión mencionó a la misma revista que dicho proceso aún no ha terminado.

"Hay algunos asuntos legales que siguen y es un proceso, ha tardado más de lo que esperaba, pero sí puedo decirte que emocionalmente, esas heridas están sanadas y me he dado cuenta de que todo eso que sucedió es algo bueno para mí", reveló.

Ingrid asegura que ella y su exesposo ya se encuentran en paz, algo que él también ha declarado en los últimos meses.