NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Una propuesta musical que fusiona diferentes ritmos y géneros llegará a los escuchas con la nueva producción discográfica de Last Jerónimo (integrante de Sonex), quien lanzará su disco como solista el viernes 8 de mayo a través de las diferentes plataformas de distribución de música.

El material titulado Jarana Ways explora los rasgos y sonidos identitarios de este instrumento y el requinto, dotación tradicional del son jarocho, fusionado con sonidos contemporáneos y jazz.

El multiinstrumentista y productor nacido en 1987 en Villahermosa, Tabasco, habló sobre lo que lo inspiró a crear estos temas. “Es un proyecto que empecé hace año y medio, tiene mucho trabajo en la elaboración, grabación y el desarrollo creativo, es el primer disco en donde la jarana se convierte en un elemento protagónico; no es algo muy habitual incluirla fuera de su contexto y aunque no es el primer trabajo de experimentación sonora o de fusión entre varios géneros, se había hecho muy superficialmente”, explicó.

Refirió que la idea para hacer el disco fue retomar y revalorar los detalles de la música tradicional, que es muy bella, pues México tiene una diversidad cultural impresionante y es uno de los países más ricos en ese sentido, con ritmos como el son jarocho o los sones de Tierra Caliente, entre otras expresiones que son complejas musical y estéticamente.

Se trata de un homenaje al son jarocho y a la jarana, género e instrumento que le cambiaron la manera de concebir la creación de música, pues el día que los conoció “fue un parteaguas y lo que siguió después fue como haber renacido”, dijo.

A partir de entonces, continuó, “pensaba en cómo concebir la música desde el punto de vista del son, creo que es algo que me cambió la vida y me alegra mucho haberla encontrado. Quise rendir este homenaje a la jarana, todo lo que salía era como un lenguaje interno que iba surgiendo de manera natural, porque es algo que a mí me encanta y siempre escucho este tipo de música”.

Datos:

-Género: Hip-hop/rap. -Álbumes: Somos, Jarana Ways.