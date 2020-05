Podría CDHEC investigar a Camerata Coahuila

Actualmente el chelista colombiano Alberto Jairo Ossa no descarta la posibilidad de acudir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) para que se le de un seguimiento al caso de acoso laboral que, dice, sufrió (años atrás) por parte de Ramón Shade, director artístico de Camerata Coahuila.

Fue en los últimos días que Jairo Ossa retomó el tema de la batalla legal que por dos años lleva con la orquesta, después de que este sufriera un derrame durante una concierto, y luego se quedará suspendida alguna liquidación o la posibilidad de acceder a una pensión. Además, a esto, el chelista agregó la declaración de los malos tratos que recibía por parte del Ramón Shade, a quien acusó de racista y acosador laboral.

El músico dijo nunca había pensado acudir a esta dependencia y refirió no descarta la posibilidad de realizar una queja porque señaló: "si están contra mis derechos". Aunque dice que ahorita el principal problema que enfrenta es el silencio de sus testigos. "El problema aquí es el asunto de los testigos, yo tenía uno, que me iba a ayudar pero a la hora de la verdad se echó para a atrás completamente".

Frente a ese escenario, intuye que Camerata organice a los músicos para que testifiquen lo contrario a lo que él dice, "que digan a todos los músicos que no pasaba nada y que yo estoy loco, entonces ese es el problema espinoso".

Por su parte, el presidente de la CDHEC Hugo Morales, sobre el tema, adelantó que si fuera el caso y tuvieran la encomienda de recibir la queja de Jairo Ossa, lo primero que habrá que explicar es que la Camerata no es un instituto público, "esa es la primera cuestión, le pertenece a un patronato que es independiente y que si bien es cierto que puede llegar a recibir recurso publico, en realidad no es una autoridad necesariamente".

Asimismo dijo que ellos han generado un criterio para explicar cuando pueden intervenir y cuándo no. Los requisitos para poder actuar dijo, es que se trate de una persona que tenga una facultad delegada, dos, que realice algún acto de autoridad y la tercera que por ministerio de ley realice algún tipo de actividad derivada de una autorización.

En el caso de Ramón Shade, por no representar una autoridad, ve difícil que se reúnan los tres requisitos, por ende ellos no tendrían la facultad de actuar, "sin embargo sí podemos asesorar a esta persona para que vaya a Conapred que en realidad es aquella que previene y sanciona con mayor puntualidad los temas relacionados con la discriminación y la prevención de la misma. Y también podríamos ver la posibilidad de que no solamente se le atendiera sino que a través de una queja pudiéramos darle seguimiento a lo que la propia comisión podría hacer".

Aclaró que los efectos que ellos pudieran tener sobre la Camerata, el patronato y sobre las personas que lo integran es un margen reducido debido a que la comisión persigue más bien hechos de autoridad. Pero no descartó que en un análisis y teniendo la queja de la persona afectada, en este caso la de Alberto Jairo Ossa, podrían aplicar alguna de sus facultades.

Sobre este caso, opinó que, "el solo hecho de que exista una discriminación es suficiente para poder hacer un señalamiento, pero una cuestión importante es que si se llega a demostrar ese acoso laboral también se genera un delito y eventualmente tendríamos que dar parte a la Fiscalía General del Estado para que abra una carpeta de investigación y de continuidad a la misma".