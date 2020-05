Técnicos evaluaron que Los Pinos no podía ser hospital: administrador

"Si hacemos un repaso de los espacios de Los Pinos no son lo mejor para un hospital. Médicos y técnicos del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) analizaron instalar un hospital en Los Pinos, pero las condiciones no dieron. Nos basamos en lo que decidieron los médicos", dijo en entrevista Homero Fernández, administrador del Complejo Cultural Los Pinos, espacio que depende de la Secretaría de Cultura.

Los dormitorios y comedor que eran de militares del hoy desaparecido Estado Mayor Presidencial frente a Molino del Rey, así como las plantas altas de las residencias Miguel Alemán y de la cabaña dos en Los Pinos son los espacios que fueron adaptados para que un grupo de 58 médicos y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social que atiende a pacientes por COVID-19 descanse, que comenzarán a llegar desde este lunes.

Homero Fernández detalló que estarán 80 médicos en el inmueble (con posibilidades de que sean 100 dijo el titular del IMSS, Zoé Robledo); se trata de personal de salud del Seguro Social que atienden en los hospitales de La Raza, Tlatelolco y Siglo XXI a pacientes infectados con el virus. Fernández precisó que la petición inicial es por tres semanas, aunque reconoció que este periodo puede cambiar, según las circunstancias.

"Hace poco más de dos semanas fue gente del IMSS a analizar Los Pinos y se dio cuenta de que es muy complejo convertir Los Pinos en un hospital, sin embargo se dieron cuenta de que los espacios se prestan para que puedan ser residencias para médicos. Son médicos que no quieren regresar a casa porque pueden contagiar a algún familiar, y algunos otros porque los están agrediendo. Lo grande de los espacios hace que pueda haber médicos con mucha separación, protocolos de limpieza, sanitización", dijo en entrevista Fernández y añadió que en los últimos días se han estado aplicando los protocolos para la seguridad del personal médico que descansará en Los Pinos.

En la conferencia de este lunes en la mañana, en Palacio Nacional, el director del IMSS, Zoé Robledo, informó que médicos, residentes y enfermeros utilizarán el espacio para pernoctar y descansar.

Hace algunas semanas en este espacio de Cultura se informó que circulaba en redes sociales la petición para utilizar la antigua residencia oficial de Los Pinos como hospital para atender a enfermos por COVID-19.

Homero Fernández comentó que los dormitorios en el área cercana a Molino del Rey son espacios donde en otras ocasiones se han quedado a descansar artesanos y artistas, que son dormitorios donde caben alrededor de 300 personas, pero que en esta oportunidad habrá menos personal.

En la actualidad, en medio de la contingencia, todo el personal de la secretaría de Cultura que labora en Los Pinos no se encuentra en el complejo; ahí trabajan poco más de 200 personas de Fonca, Fomento Musical y la administración del complejo.

Fernández explicó que la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, evaluó posibilidades de cómo apoyar y se revisaron espacios, y que se eligió Los Pinos, aunque no como hospital. "Es muy complejo convertir Los Pinos en hospital porque necesitas mucho espacio y, por ejemplo, la instalación de dos tubos de cobre por cama, y no se daban las condiciones; costaba mucho dinero, además de otras cosas más complejas y fuertes".

Sobre si el helipuerto hubiera podido adaptarse, dijo que no, que no era sencillo, que tal vez los únicos espacios que se hubieran podido adaptar eran los salones, pero que no se consideró finalmente, por decisión de técnicos y médicos del IMSS. A la pregunta si sería posible en otras áreas más allá de Los Pinos –que antes eran, por ejemplo, de guardias presidenciales—respondió que no era posible porque no hay tantos espacios: En un mensaje que circuló en redes sociales dijeron que había otros espacios, incluso un quirófano y no, no hay tal. "Nos basamos en lo que decidieron los médicos".

Fernández enfatizó que no se pone en riesgo a personal de la secretaría o del IMSS.

"Nadie de nosotros está yendo, no estamos poniendo en riesgo a nadie; todo lo de intendencia, manejo de alimentos y desechos, y sanitización será con empresas certificadas del IMSS. No se pone a riesgo a nadie de intendencia, ni de la secretaría de Cultura", concluyó.

La secretaría de Cultura detalló en un comunicado que Zoé Robledo indicó tras una encuesta interna en el IMSS para conocer quiénes podían estar interesados en este servicio de hospedaje, se encontró que 86% del personal manifestó su interés por estos espacios mientras dure la emergencia sanitaria, por razones como acortar el tiempo de traslado a sus domicilios, evitar contagios a familiares y preservar su seguridad.