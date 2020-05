Enfermeros bailando con 'cadáver' de COVID-19 en brazos indigna

Su baile supuestamente simulaba al video viral de los hombres de color bailando con un ataúd.

Aunque su finalidad era divertirse, su publicación generó indignación en miles de internautas de todo el mundo, pidiendo a los directivos del hospital que tomaran medidas disciplinarias en contra de los involucrados.

En Twitter, el video ya rebasó las 2.4 millones de reproducciones.

Pese a las criticas que recibieron, hubo quienes los apoyaron al argumentar que las personas que luchan en contra del virus también necesitan momentos de diversión y distracción ante todo lo que ocurre en el mundo.

