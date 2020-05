VIRAL: El mono en motoneta que intentó robarse a una bebé

Las imágenes fueron compartidas por la exestrella de basquetbol, Rex Chapman.

"No recuerdo la última vez que vi a un mono andar en motoneta y tratar de robar a una bebé. Han sido siglos", escribió.

Inmediatamente la publicación llamó la atención de miles de internautas de todo el mundo, rebasando las 16 millones de reproducciones en tan solo tres días.

Diversas teorías han surgido a raíz del viral contenido, pero poco después se aclaró que el mono se encontraba atado por su dueño mientras lo sentaba en el pequeño vehículo, pero accidentalmente lo soltó y escapó.

Las acciones del animal se atribuyen a la crueldad de tenerlo atado y a la desesperación por escapar.

