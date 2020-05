Érika Buenfil habla sobre su romance con Luis Miguel

La actriz mexicana Érika Buenfil, narró cómo comenzó su romance con el cantante Luis Miguel, años atrás, así como la postura que tomará si llegan a reencontrarse.

La artista relató que se conocieron en un concierto de Luis Miguel, pues saludó a uno de los músicos en escena y “El sol” pensó que se dirigía a él: “No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice ese movimiento, pero fue para saludar al músico", explicó en entrevista con la comunicadora Mara Patricia Castañeda.

“Mi sobrino me dijo 'tía te volteó a ver', pero le dije 'n’ombre' y estaba esperando al chofer cuando me marcan, que Luis Miguel me estaba buscando”, recordó la actriz de Amores verdaderos con visible emoción en el clip disponible en YouTube.

Buenfil reveló que el famoso se comunicó con ella a través de su personal, sin embargo, pensó que había sido una broma telefónica: "Me vuelve a sonar el teléfono y me dicen que era de parte de él para invitarme a cenar, y dije: 'Ya Toño por favor', porque mi hermano es muy bromista, 'no voy a ir, no estén jodiendo'. Vuelve a sonar el teléfono y canta: Amor, amor, amor", narró entre carcajadas.

Aunque la famosa de 56 años ya no mantiene comunicación con el intérprete de La incondicional, calificó su relación con él como algo “bien padre” y declaró que, si lo llegará a encontrar, la saludaría con amabilidad.

“Luego se hizo una relación muy padre y me fue bien y lo bailado quién me lo quita”, expuso y posteriormente, tras cuestionarle sobre algún lazo con el cantante, respondió: “Yo ya hago mi vida, él también y sé que un día me va a encontrar y me va a saludar con mucho cariño, ya estamos señores”, dijo para concluir.