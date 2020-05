Para Empezar

Todas y Todos extrañamos rabiosamente a nuestros deportes favoritos. Pasan las semanas y todo se queda en posibles fechas de regresos de los mismos pero nada seguro ni oficial. Es normal. Esta pandemia con este nuevo coronavirus que apenas estamos conociendo no da margen a confiarse por ningún flanco. Más que nosotros la afición, son los dueños de equipos y gerentes de Ligas importantes quienes muestran más prisa que nadie, sin embargo, cada esperanza o fecha tentativa que dan, es detenida por autoridades de salud o los mismísimos presidentes o primeros ministros.

Lamentablemente para quienes queremos que el deporte se reanude, el panorama no pinta bien. Ya hay Ligas importantes como la del futbol holandés (Eredivisie) y La Liga 1 francesa que están oficialmente suspendidas, decisiones tomadas desde autoridades superiores en sus países quienes coinciden en ponerse septiembre próximo como un mes medianamente prudente para poder tener actividades de ligas organizadas con sus partidos sin público. Si, la tendencia es que la sequía de actividad se mantenga aún durante todo mayo, junio, julio y agosto.

Sé que septiembre se escucha como una medida exagerada pero ante algo como el nuevo coronavirus que nadie conoce a detalle, extremar precauciones y ganar tiempo es lo indicado. También un punto importante es que difícilmente saldrá un político que se arriesgue a pasar a la historia como el idiota que reanudó el deporte y solamente provocó tragedias por lo mismo pienso que aunque las ligas hagan sus felices planes de retorno, se seguirán topando con autoridades que tendrán temores totalmente fundados para no dar el OK y así seguiremos un buen rato.

En Estados Unidos la desesperación por reanudar es evidente, NBA y MLB buscan y buscan una manera de plantear un regreso de sus ligas que no luzca descabelladamente arriesgado, sin embargo no lo encuentran, es lógico, el país con más muertes por COVID-19 en el mundo y que aún no pasa su peor momento, no puede salir a anunciar el regreso de sus ligas así como así.

Mayo será clave para los anuncios de reanudación o suspensión de las actividades de las ligas deportivas de élite. Primero la salud.

