“Seamos claros sobre lo que dije y siempre he dicho sobre el exsecretario García Luna: nunca vi ninguna información corroborada de participación en el tráfico de drogas”, declaró Jacobson a través de Twitter.

La exembajadora añadió que “en un ambiente de muchos rumores, uno siempre es cauteloso al trabajar con funcionarios”, en relación con la información reunida por el gobierno estadounidense sobre la posible relación de García Luna con el Cártel de Sinaloa, lo cual publicó Proceso este sábado.

Jacobson respondió a quienes la señalaron de no haber declarado dicha información antes. “Las mismas respuestas di hace meses cuando fue detenido (el exsecretario de Seguridad Pública). No hay historia de fondo o conspiración para ‘por qué ahora’. Un periodista decidió escribir una historia”, afirmó.

En la entrevista en cuestión, Jacobson reveló que el gobierno de Felipe Calderón tenía en su poder la información que había recopilado Estados Unidos sobre los posibles nexos de García Luna con el narcotráfico cuando éste era secretario de Seguridad Pública.

