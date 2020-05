Al alza, llamadas por violencia a mujeres

En el mes de marzo, el estado de Coahuila se colocó en el lugar número doce entre las entidades que más llamadas de emergencias se recibieron de mujeres que fueron agredidas por sus parejas, mientras que el estado de Durango se colocó en los últimos cinco lugares a nivel nacional.

De acuerdo al último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) publicado el 25 de abril, desde el mes de enero, Coahuila registró mil 478 llamadas de mujeres que pidieron auxilio tras verse agredidas por sus parejas sentimentales. Fue en el mes de febrero que se registraron 872 llamadas, pero en el mes de marzo la cifra aumentó a 608.

Las llamadas fueron para denunciar esposos o parejas sentimentales que agredieron a las mujeres tanto de forma física y psicológica.

Casi el 50 por ciento de estas llamadas se registraron durante la cuarentena por el COVID-19 o coronavirus, la cual dio inicio a mediados de marzo.

Por lo que corresponde al estado de Durango, desde el mes de enero a la fecha sumó 220 llamadas de mujeres que se vieron violentadas por sus parejas.

Fue en febrero que registró 126 y en el mes de marzo las llamadas incrementaron a 194.

Algunas de las llamadas correspondieron a eventos donde las mujeres estuvieron en riesgo de perder la vida.

Fue hace unos días que se dio a conocer que un hombre fue detenido en la ciudad Saltillo luego de que agrediera a su pareja tras una discusión.

Trascendió que no conforme con la agresión, el sujeto prendió fuego a la vivienda donde se encontraban con seis de sus hijas al interior, aunque no hubo personas lesionadas, la mujer lo denunció por intento de feminicidio; no obstante, la carpeta fue integrada por violencia familiar.