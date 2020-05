López-Gatell califica como dramático lo ocurrido en el Hospital de las Américas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como dramático lo ocurrido en el Hospital de Las Américas, en Ecatepec, donde familiares ingresaron a la fuerza para ver a pacientes.

"Me resulta particularmente dramático lo que ocurrió ayer en el Hospital de las Américas de Ecatepec... También me parece dramático que no haya llegado información a todas las personas o a pesar de que haya llegado no identifican a COVID como una enfermedad grave", aseveró en conferencia de prensa.

El funcionario destacó que debido a la manipulación de cadáveres, como se observó en el video difundido el pasado viernes, hay un riesgo elevado de que pueda ocurrir un brote de contagios de COVID-19.

"Lo que me parece preocupante es que pudiera haber infección por la manipulación del cuerpo de la persona que perdió la vida", apuntó. Asimismo, envió sus condolencias a los familiares que perdieron a sus familiares.

En el video difundido mediante redes sociales la noche del viernes, se observa a familiares ingresar al hospital sin equipo de protección, y encontraron camillas de pacientes fallecidos por COVID-19.