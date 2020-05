Libros de no ficción

La especie humana tiene una enorme capacidad para expresar sus ideas a través de distintos medios, entre los que se cuentan las diferentes ramas del arte, todas con una amplia línea de evolución que va desde las expresiones más sencillas a obras con características y técnicas cada vez más complejas. Dentro de todas estas expresiones, la literatura tiene un lugar especial. Resulta sumamente importante gracias a su riqueza, caracterizada por la multiplicidad de géneros que puede adoptar en cualquiera de sus dos vertientes, escrita u oral.

La literatura proporciona una muestra significativa y constante del pensamiento, pues no debemos olvidar que en un sentido amplio se refiere a cualquier producción que se sirve de la palabra sin importar su nación o época de origen; en un sentido más restringido se considera que debe tener características que le den valor estético y/o intelectual, y son justamente esos valores los que la elevan a la categoría de arte. Su evolución dio tres vertientes básicas: la lírica, la épica y la dramática. Para el siglo XVIII el término literatura no se refería únicamente a los textos creativos, producto de la imaginación, si no que incluía a la filosofía, la biografía y el ensayo. En algunos casos las expresiones epistolares también eran contemplados como parte de la disciplina literaria.

Posteriormente la experimentación hace que los géneros se fusionen cada vez más, dando lugar a los géneros mixtos o híbridos como los caligramas, la prosa poética, la autoficción, la novela de no ficción, la novela testimonial, el ensayo poético, la ficción hipertextual, la ficción interactiva, la crónica, etcétera.

