'La muerte' protesta por reapertura de playas ante COVID-19

Aunque a muchos les pareció buena la idea, a otros habitantes les resultó algo precipitado, como lo fue para David, un abogado que asistió a la playa vestido de la muerte para mostrar su descontento.

Durante una transmisión en vivo a través de 13 abc, el abogado aseguró que lleva años luchando en contra de las playas publicar al ser peligrosas para la salud de los residentes.

La protesta se realizó el pasado viernes durante todo el día a través de diferentes playas.

Su manera de manifestarse no tardó en hacerse viral en redes sociales, siendo actualmente tendencia en Twitter.

The guy in the grim reaper costume sounds like he’s making 1000x more sense than the people who reopened the beaches. pic.twitter.com/qWMHDPwS95