Aunque el "poder del norte" suena a grupo de música regional, en realidad se trata de la nueva alianza que han tenido que hacer los gobernadores del noreste para enfrentar el problemón que se les vino encima con la pandemia internacional del coronavirus COVID-19. Sostuvieron en esta ocasión su reunión en Tampico, Tamaulipas y, como anunciaron, los "góbers" de Durango, José Rosas, y de Michoacán, Silvano Aureoles, ya se integraron a los trabajos y acciones contra el mandamás de la 4T… Perdón, contra el temible y contagioso virus. En el Centro de Convenciones escucharon la "sesuda" exposición de Roberto Gil Zuarth, exsecretario particular del entonces presidente Felipe Calderón para mostrarles nada más ni nada menos que lo que ya todos saben, la fórmula inequitativa del pacto fiscal, por lo que los mandatarios ya encaminados en las acciones contra la pandemia acordaron que pasando la contingencia le cobrarían a la Federación lo gastado, además de exigir que regresen los fondos y recursos que les han quitado.

Nuestros subagentes, disfrazados de jaiba, nos reportan que la próxima reunión se desarrollará en la capirucha del alacrán, Durango, para luego pasarse a Michoacán; que por cierto, ya otros homólogos han levantado la mano para sumarse al "Club de Tobi de los Góbers", pero nada más se quedan en la intención, pues temen a las represalias de la 4T. Por cierto, el anfitrión, el "góber" de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no se quiso ver austero y les ofreció a sus homólogos menú de mar y tierra, con unas jaibas rellenas, camarones y langosta, así como algunos cortes de picaña, con eso de que las penas con pan...

Y el que de plano no pregona con el ejemplo es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, que apenas hace unos días tuvo el pequeño incidente de no dejar a las brigadas del Gobierno del Estado sanitizar el edificio de la presidencia municipal, luego de que diera positivo un empleado a coronavirus, y se le vio en el Mercado Alianza repartiendo cubrebocas y bolsas ecológicas llevándose a algunos regidores, esto para desquitar el sueldo porque ya se les estaba haciendo costumbre aplicar el home office. Según los especialistas, durante el mes de mayo esperan que los casos de COVID se incrementen y es a lo que llaman la etapa crítica; en tan solo unos días Torreón superó a Saltillo en registrar casos positivos, colocándose como el segundo municipio a nivel estado con más casos. Esperemos que don Jorge al menos guarde su sana distancia e invite a la ciudadanía a que quien lo pueda hacer se quede en casa, y no a andar no más pateando el avispero porque luego no se la creen y andan asistiendo a reuniones o yendo a los gimnasios de forma clandestina.

Luego del récord de multas de tránsito recaudadas en Torreón y que tanto presumieron el año pasado y los primeros meses del 2020 los muchachos del encargado de Vialidad, Pedro Luis Bernal, que hasta oficina especial les pusieron, las medidas de restricción por el COVID-19, la cuarentena y el confinamiento han disminuido drásticamente la movilidad de los conductores, algo que hizo que estos números bajaran hasta un 60 por ciento. Tan solo el año pasado se recaudaron 51 millones de pesos en infracciones viales, igual a 4.25 milloncillos al mes, y desde finales de marzo y todo abril, con la desaparición del Alcoholímetro, se ha mermado lo que entra a las arcas municipales, razón por la que los muchachos de Vialidad han tenido que abrir dos y hasta tres frentes con el operativo Radar, que busca controlar el exceso de velocidad. Lo que no ha cambiado hasta el momento y siguen padeciendo los pobres agentes a diario es tener que pagar de su sueldo la compostura de sus unidades, pero eso sí, cuando se trata de posar para la foto sus jefes hacen creer que las reparaciones son asumidas puntualmente por el departamento.

Los que le siguen haciendo al "vivillo" son varios deportistas laguneros, pues ante el decreto de que solo los negocios esenciales pueden estar abiertos algunos hacen de todo con tal de seguir ejercitándose. Hace unos días se clausuró "el gimnasio de Narnia", porque del clóset de una casa los clientes pasaban a las instalaciones del centro de alto rendimiento, y ahora los que siguieron fueron los propietarios de una popular cancha de pádel. Nuestros subagentes, disfrazados de raquetas con cuerdas salidas, nos cuentan que algunas autoridades municipales, luego de ver las acciones que aplicaba el Estado de la mano de su Policía Civil para cerrar negocios que violan las normas sanitarias ante la contingencia, no se quisieron quedar atrás y los muchachos de Inspección y Verificación a cargo del jefazo Antonio López alias el "Ranger" acudieron a uno de estos centros deportivos para mandarlos a quedarse en casa, aunque, como no tenían tanta gente como para cerrarlos, pidieron los papeles al velador del establecimiento, y sí lograron su cometido de clausura, pero por no tener licencia de funcionamiento, una práctica que se está volviendo común entre varios comerciantes.

La que se anotó un hit en medio de la pandemia con la aplicación de la ley para quienes incumplan con las medidas sanitarias que buscan evitar el contagio fue la alcaldesa de la "alternancia" en la hermana república de Gómez Palacio, Marina Vitela. Y es que luego de que se viralizaran y replicaran en medios de comunicación de la capirucha del smog las imágenes de más de 60 laguneros a quienes la autoridad puso a barrer por andar de chistositos en la calle sin cubrebocas o rompiendo los sellos de las bancas de los parques, fueron más los aplausos que recibió doña Marina que los cuestionamientos. Incluso, a decir de nuestros subagentes, que todo lo oyen, fueron varios los homólogos de otros municipios del país los que se comunicaron con doña Marina para felicitarla y pedirle consejos. Sin embargo, nuestros subagentes, disfrazados de familiar en la nómina, nos comentan que a quien no le gustó mucho la aplicación de la medida fue al vicealcalde Omar Castañeda, quien saltó a la fama luego de que tuviera que darse a la huida de una casa en Lerdo donde se encontraba de fiesta en plena contingencia; dicen que al parecer la alcaldesa se ha apersonado en la emergencia y es quien toma las decisiones sin consultarle más que a su almohada.

El que se creía "el zar de la cerveza" en la tierra del melón y la sandía, o sea, Matamoros, es el alcalde de la Cuarta Transformación Horacio Piña, quien aprovechando la emergencia sanitaria tomó medidas más drásticas que el mismísimo "góber" de la provincia, Miguel Riquelme, como la de bloquear el traslado comercial de estas bebidas que están a punto de escasear en el país. Aunque a decir de las lenguas viperinas que nunca faltan, no lo hizo como medida de prevención para que la gente no salga de sus hogares, sino porque, de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de refrigeradores vacíos, son los familiares cercanos a don Horacio los que andan "sacando raja" con los expendedores a quienes les habían condicionado la venta de este producto en sus negocios como "modo de control", y en uno de los ejidos los obligaban a comprar cerveza a una subagencia propiedad de un primo, quien decidió subirle unos 45 pesos más a cada cartón. Y aun cuando en la provincia de Coahuila no está prohibido el traslado de cerveza, al alcalde poco le importó y siguió con los decomisos, pero fue hasta la última sesión de Cabildo que la cosa se le complicó, pues los regidores le echaron para atrás la "férrea medida", y permitieron que haya libre tránsito y transportación de cerveza por el municipio. Claro, no faltó quien le sugirió que si quiere proteger a la ciudadanía mejor debería replicar las acciones de los alcaldes de La Laguna de Durango, quienes hasta han puesto a barrer a los ciudadanos que violan las normas sanitarias ante la pandemia internacional del temible coronavirus COVID-19.

Y ya entrados en ese municipio... ¿Se acuerda, estimado lector, del regidor José Luis Montes Jasso, mejor conocido como el "novio fugitivo" por haber huido con todo y novia cuando fueron a clausurar la quinta donde festejaba con un pachangón? Pues apareció de nueva cuenta en las inestables redes sociales, y no por su trabajo como edil, sino por sus publicaciones donde sigue retando a la cuarentena obligatoria. En su alter ego de Facebook, con el nombre de "Luis Gyusseppe Jasso", el también presidente de la Comisión de Seguridad del Cabildo presumió que se había ido con su esposa a rodar por el monte, y pese a que sus amigos le cuestionaron sus acciones y le invitaban a quedarse en casa, este les contestaba que no pasaba nada, no por el virus, sino porque al encargado de la seguridad en el cabildo nadie lo toca. Al parecer el flamante funcionario no lee los reportes que indican que el municipio de Matamoros ocupa hasta el momento el segundo lugar en muertes por COVID-19.