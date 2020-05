Suman 20 mil casos de coronavirus acumulados en México

En los últimos ocho días, México experimentó un crecimiento acelerado en el número de contagios y muertes por COVID-19 hasta alcanzar este viernes 20 mil 739 personas diagnosticadas y el deceso de mil 972. La primera muerte se registró el 18 de marzo y pasó más de un mes para que la Secretaría de Salud (Ssa) contabilizara, el 23 de abril, mil 69 decesos y así superar por primera vez la barrera de defunciones; sin embargo, a partir del 24 de abril han ocurrido 903, por lo que se prevé que este fin de semana se rebasen los 2 mil fallecimientos.

Del 18 de marzo hasta el 17 de abril las muertes se incrementaron por decenas; hasta entonces, hubo 546, pero para el día siguiente la cifra llegó a los 650 decesos. El aumento acelerado tanto en número de casos como de muertes se hizo latente.

A partir del 23 de abril, cuando la el gobierno federal anunció que México rebasó el primer millar de muertos, con mil 69, el crecimiento acelerado se mantuvo constante y el 29 de abril se convirtió en el día con más muertes, al acumular 163.

Este viernes el país reportó mil 972 defunciones y rompió récord en cuanto a casos confirmados en 24 horas, con mil 515, esto significa que cada minuto se diagnosticó un nuevo paciente con coronavirus. En esta etapa se espera lo más duro de la pandemia, como la saturación de hospitales, recursos escasos para atender a pacientes en terapia intensiva e incremento en el número de muertes, por lo que las autoridades gubernamentales han llamado a mantenerse en casa para evitar la propagación del virus.

A 40 días de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología, detalló que en la actualidad hay 6 mil 390 casos activos de COVID-19.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, señaló que de las 14 mil 42 camas generales para atender a pacientes con la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2, 5 mil 448 están ocupadas. "Cumplimos una semana de presentar estos datos, iniciamos con 20% de ocupación y hemos crecido prácticamente entre 7% u 8%. Esta información proviene de 619 hospitales COVID, de los 649 que hay en todo el país".

Sobre las camas para atender a pacientes críticos que requieren ventilación mecánica, comentó que la Ciudad de México tiene 61% de ocupación; Baja California, 49%; Estado de México, 46%, y Sinaloa, 44%.

Tras recordar que faltan 29 días para levantar la Jornada Nacional de Sana Distancia, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que México se encuentra en la fase 3 de ascenso en el número de contagios, por lo que pidió no relajar las medidas de mitigación. En conferencia de prensa celebró que la pandemia no se distribuye de manera uniforme por todo el territorio nacional, sino que son algunas zonas las que presentan mayor intensidad en la propagación del virus, como Cancún, Baja California, Culiacán, Villahermosa y el Valle de México, donde ya se llegó al punto de inflexión y se prevé que el número de contagios disminuya, lo que, resaltó, sólo será posible si se mantienen las medidas sanitarias.

"Son cinco ciudades en esta situación. Cuatro de ellas están en un punto medio en el que se ve la luz al final del túnel, hay esperanza de que empiece a bajar la intensidad de la epidemia, pero no quiere decir que se pueden relajar o suspender las medidas de sana distancia porque esto regresa hacia arriba, hay un rebrote y no lo queremos", dijo.

De las cinco ciudades el subsecretario mencionó que en Tabasco no hay una señal clara de descenso en el número de contagios y que la demanda máxima supera la disponibilidad existente 18%, por lo que se hizo una solicitud de 60 monitores, ocho ventiladores y tres ambulancias de terapia intensiva, además se reconvertirán tres hospitales y el IMSS comprará 17 ventiladores.

Comentó que en el Valle de México el punto de inflexión se espera para el 6 de mayo, por lo que la jefa del Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, y el director General del IMSS, Zoé Robledo Aburto, anunciaron que para enfrentar la emergencia el Seguro Social recibirá a personas no derechohabientes que tengan COVID-19. Sheinbaum detalló que en la Ciudad de México hay 809 personas hospitalizadas en terapia intensiva y mil 960 sin gravedad.

Informó que se ampliará la capacidad de atención mediante la reconversión de cuatro hospitales a COVID, lo que representará cerca de 130 unidades de terapia intensiva, más la incorporación del Plan DNIII-E y el Plan Marina.

"Así estamos cubiertos para este modelo e incluso un poco más, pensando en un escenario más problemático", destacó. De la atención a no derechohabientes del IMSS, Zoé Robledo ejemplificó tres escenarios. Uno de ellos es cuando un paciente esté en casa y se sienta mal, podrá hablar a Locatel o al 911 y un médico le hará una valoración telefónica.

"Entonces se determinará si requiere una atención inmediata y se mandará una ambulancia a su casa, la cual sabrá a qué hospital ir".

Otro escenario es cuando una persona esté en el triaje de un hospital saturado, "no es que no quieran recibirlo, sino que no pueden, ahí cambia un poco porque el hospital se comunica al mismo teléfono y se envía una ambulancia con capacidad de atención".

La última opción es que la persona con síntomas de COVID-19 acuda directamente a algún hospital del Seguro Social aunque no tenga afiliación y podrá revisar la disponibilidad de camas mediante la plataforma del Gobierno capitalino.