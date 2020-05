Rechazan periodo extraordinario en Congreso

La mayoría en el Congreso desistió de avanzar la propuesta de reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin convocar a un periodo extraordinario y suspendiendo la sesión de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.

El coordinador de Morena en la Cámara Baja, Mario Delgado, dijo que en la reunión previa a la instalación de la Comisión Permanente, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, les recomendó, vía telefónica, no sesionar en al menos dos semanas, por el pico en el brote de casos de COVID-19.

Pese a eso, Mario Delgado aseguró que la mayoría parlamentaria insistirá, en cuanto pase el pico de la pandemia de COVID-19, en la reforma y las modificaciones propuestas en el dictamen que circuló en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro. Delgado acusó a la oposición de "querer mantener un régimen de corrupción y discrecionalidad" avalado por la ley como está en estos momentos. Y los llamó a discutir y analizar la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo.

Delgado Carrillo convocó a la oposición a definir el estado de emergencia económica y que ésta sea aprobada por la Cámara de Diputados; a determinar los alcances de las reasignaciones al presupuesto y a salvaguardar la división de poderes.

Por su parte, el bloque de la oposición amagó con no permitir el periodo extraordinario ahora ni después, si el dictamen no se retira de la agenda. Sobre la decisión de la mayoría de no citar al extraordinario, la oposición dijo que fue un triunfo de la sociedad. En la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta suspendió la sesión ordinaria que tendría el martes, en la que se discutiría la iniciativa presidencial que busca añadir un artículo 21 ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

En un documento que el presidente de la Comisión, Erasmo González (Morena), hizo llegar a todos los integrantes de la misma, explicó que "en atención a las recomendaciones de las autoridades de la Secretaría de Salud, la vigésima primera reunión queda suspendida hasta nuevo aviso".

Morena y sus aliados -PT, PES y PVEM- pretendían avalar la iniciativa enviada por el Presidente, con modificaciones, el próximo martes, con lo que se le permitiría redistribuir hasta 10% del presupuesto federal sólo en caso de una emergencia económica o de salubridad.

La Comisión Permanente quedó instalada sin contratiempos y avaló la posibilidad de llevar a cabo reuniones virtuales de comisiones durante el periodo de receso. En el encuentro declararon la constitucionalidad de la reforma al artículo cuarto de la Constitución, en materia de programas de bienestar.

También se ratificó por mayoría el nombramiento de Horacio Duarte Olivares como encargado de la Administración General de Aduanas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), sólo con el voto en contra del PAN. En la discusión del nombramiento, enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Julen Rementería del Puerto (PAN) aseguró que Duarte Olivares "no tiene la experiencia suficiente" para el cargo que le fue encomendado.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena (Morena) recordó que Duarte Olivares estuvo en la comisión especial de seguimiento al caso de supuesta entrada ilegal de mercancías durante el gobierno del expresidente Vicente Fox, y revisó a detalle el trabajo de la dependencia.