Las 'fake news' y el COVID-19

Con la llegada de la pandemia del COVID-19 acompañada de otra, que si bien es cierto ya estaba enquistada en la era tecnológica o digital, que conocemos como las fake news o las noticias falsas. La propagación de estas noticias que tratándose del tema de la salud se hace más grave y delicado. Por ello la divulgación de este tipo de noticias puede poner en peligro el estado de salud de miles de personas, así como también afecta la lucha contra esta pandemia, por ser "fake news" en torno al aspecto médico.

Algunos ejemplos podemos citar como remedios o curas que se han difundido o divulgado o el número de casos positivos de COVID-19, o de pruebas realizadas. Una de las consecuencias de la divulgación de estas noticias falsas han sido por ejemplo las compras de pánico.

El propio creador de la Word Wide Web, Tim Berners-Le, ha señalado en varias entrevistas que la desinformación se disemina fácilmente en internet. En ese orden de ideas tenemos que el COVID-19 y las "fake news" tienen algunas similitudes, dentro de ellas podemos destacar:

I).-Se propagan de manera vertiginosa, II).- Son una epidemia ambas, III) .- Las "fake news" también son una enfermedad que trata de llevar a la era digital a la era de la desinformación. IV).- Pretende contaminar los verdaderos efectos en la salud o las posibles curas y, por ello, reitero desinformar.

En tal virtud, algunos medios de comunicación como Grupo de Diarios América (GDA). se han dedicado para poder contrarrestarlo corroborara las mismas y sus fuentes.

Esta pandemia del COVID-19 no solo ha impactado a través de las fake news sino que ha llegado a la estafa cibernética, ello llamó la atención del Federal Bureau of Investigation (FBI) en el sentido de que los usuarios de internet podrán ser víctimas de fraude, ya que los estafadores están aprovechando dicha epidemia. Así tenemos que las diferentes agencias policiales como la Guardia Nacional han detectado algunos o varios modos de operación, entre ellos, la proliferación de páginas Web falsas creadas para la venta de productos sanitarios, pidiendo se haga la transferencia o el pago con tarjeta de crédito, sucediendo que el producto no llega nunca, otros ofreciendo por algún precio curas falsas a través de la red. Por lo que se recomienda no hacer clic en los enlaces y archivos adjuntos. Así como tener cuidado y en lo posible verificar la venta de este tipo de productos en sitios web.

Por tanto, el desarrollo del internet ha facilitado de manera vertiginosa la comunicación y el intercambio de información, al mismo tiempo ha dado origen a nuevos problemas con las "fake news", pero por otro lado hoy ante el COVID-19 ha sido una forma de comunicarnos a través de múltiples plataformas, Skype, Zoom, Whatsapp entre otras, razón por lo cual la era digital nos sigue sorprendiendo.

