'Pruebas rápidas' de COVID-19 en hospital privado no son precisas

Hospitales no gubernamentales de Monclova ofrecen pruebas rápidas de detección de COVID-19 a pacientes que se sientan sospechosos de ser portadores del virus, pero el resultado que se obtiene no es concluyente, informó el alcalde Jesús Alfredo Paredes López, quien explicó que dicho examen puede resultar en un falso positivo de la enfermedad.

El Presidente Municipal y cabeza del Subcomité Regional de Salud, explicó que este tema fue analizado por el organismo de control y contención de coronavirus, que acordó que las pruebas realizadas que den positivo en los exámenes particulares serán analizadas en el laboratorio molecular de la Secretaría de Salud.

Explicó que en los hospitales privados Especialidades y San José están haciendo estas pruebas rápidas en laboratorios convencionales, que no son precisas y que desde el principio rechazó el Subcomité utilizarlas o darles credibilidad, porque no tienen precisión, “por eso no las hemos implementado”, sostuvo.

Esos exámenes tienen un costo, toda vez que son privados, pero el resultado que arroja positivo es para COVID-19, Influenza estacional, influenza A H1N1 y hasta para gripa, por ser todas estas enfermedades similares y de la misma familia del virus.

“Pero se requiere hacer el examen en un laboratorio biológico molecular que permita identificar (de manera certera) al virus, para tener la seguridad de que es o no es” el SARS-coV-2, explicó Paredes López.

Agregó que el Subcomité de Salud tomó el acuerdo de recibir los exámenes rápidos y repetir los positivos en el laboratorio biomolecular para confirmar o descartar la presencia del virus en el paciente.