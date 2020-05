Retira AMLO su nombre de cartas en créditos a microempresarios

Después de que ayer jueves la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que se deben dejar de enviar las dos primeras versiones de cartas de los créditos a microempresarios para enfrentar la situación económica generada por el coronavirus que contenía el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta mañana el Ejecutivo federal informó que se decidió retirar su nombre de estos documentos porque no los quiere "testerear".

En conferencia de prensa, detalló que hasta el momento se han entregado 60 mil créditos de 25 mil pesos a un ritmo de 20 mil por día.

"Mandamos una carta a los empresario que están recibiendo los créditos que tienen de uno a 10 trabajadores y es para todos los empresarios. Me da mucho gusto que se estén entregando estos créditos, ya van como 60 mil entregados, 20 mil diarios, entonces como es a la palabra, era una carta explicando qué se tiene que hacer y porqué le tenemos confianza y ponía mi nombre. No les gustó que yo pusiera mi nombre, (decían) que estaba haciendo proselitismo político, y ya se decidió el quitar mi nombre y no los voy a testerear, que estén tranquilos", comentó.

Ayer, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó dictar medidas cautelares para dos cartas que se han enviado desde el gobierno federal, para el otorgamiento de microcréditos para el bienestar.

La comisión determinó, por unanimidad, que se deben dejar de enviar las dos primeras versiones de cartas a micro empresarios, en donde se otorgan los créditos de 25 mil pesos, ello porque contienen nombre y formas de funcionarios federales incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las medidas cautelares incluyen el no envío de las cartas y la no difusión de las mismas a través de redes sociales.