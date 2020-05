Se puede vivir sin futbol

Justo un par de años antes de que existiera la Premier League, el conjunto de Merseyside era campeón de Inglaterra por última vez.

28 de abril de 1990. Se disputaba la fecha 37 del máximo circuito inglés. Ese día, aquel equipo rojo liderado por Kenny Dalglish aseguraría un título que no parecía novedad para la buena época de los Reds, sin embargo, pondría un punto y final a una racha de victorias.

Lo hemos dicho anteriormente: los aficionados del club de Anfield no quieren otra cosa que la Premier League. Seguramente estarían dispuestos a cambiar alguna "orejona" por este anhelado trofeo. Su historia con el nuevo formato del campeonato inglés es bastante trágica, como el resbalón de Steven Gerrard ante el Chelsea hace unos años.

Ahora, cuando indiscutiblemente Liverpool está catalogado como el mejor equipo en la actualidad y logran un paso perfecto en liga, aparece una pandemia que más allá de no afectar directamente el estilo de juego, sí que genera incertidumbre en el ambiente: si se anula la liga o si se le da el campeonato, lo más probable es que no haya fans en las calles embriagándose después de treinta años de sequía.

Segundo tiempo

En las últimas semanas me topé con una imagen en redes sociales, me dejó reflexionando. Tenía esta frase: "Pues parece que se podía vivir sin futbol". Y considero que muy pocos finalmente caímos en cuenta que efectivamente, se podía, se puede y se podrá vivir sin que 22 desesperados vayan tras una pelota.

No me malinterpreten. Claro que extraño y deseo que vuelva el futbol. Claro que extraño ver jugar a mi equipo cada ocho días, las emociones de las copas a media semana, el mercado de fichajes y más. Pero principalmente quiero que esta situación se resuelva pronto, para todos y por el bien de todos. Los jugadores, por más que así nos los pinten, no son superhéroes. Son de carne y hueso como tú y yo, alcanza con ver lo que ha vivido Dybala o las declaraciones del mismo "Kun" Agüero: "La mayoría de los jugadores tienen miedo (de volver a jugar) porque tienen familia, tienen hijos, tienen bebés".

Si a final de cuentas el Liverpool se lleva o no la Premier, eso lo de menos. Se requiere mano dura para tomar decisiones en estos momentos por parte de los directivos. Ya lo hizo Francia y declararon un campeón, pero las otras cuatro grandes ligas seguramente tienen contratos más jugosos con las televisoras que la Ligue 1. Y a fin de cuentas, parece que eso pesará más aunque estemos conscientes de que se puede vivir sin futbol.

Tiempo extra

Aquella campaña Liverpool finalizó con 79 puntos, seguido de los "Villanos" con 70 unidades. Actualmente, los de Anfield están en la cima y tienen 82, 25 más que el City de Guardiola.

