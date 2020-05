FICG se une a festival de cine por YouTube

El Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG por sus siglas en inglés) pospuso su edición 2020 debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, pero ahora es el único certamen latinoamericano que participará en el Were Are One: A Global Film Festival, el cuál estará abierto por YouTube del 29 de mayo al 7 de junio.

Cabe mencionar que este festival digital tendrá películas de ficción, documentales y cortometrajes seleccionadas por, entre otros, los certámenes de Annecy, Berlín, Cannes, Locarno, Nueva York, San Sebastián, Sundance, Toronto y Venecia. Angélica Lares, directora de industria y de mercado de Guadalajara, señala que están trabajando en la curaduría para presentar la propuesta al evento esta misma semana. "No se está buscando tener estrenos, no es prioridad, sino una propuesta con lo que se pueda; siendo el único festival latino, creemos que en estos momentos es importante se puedan ver títulos característicos de la región", apunta. "Queremos llevar películas mexicanas, pero es algo que se está estudiando bien; lo único que se va a revisar después es que no haya algún título duplicado con otros festivales, las películas estarán subtituladas al inglés", agregó. El FICG estaba previsto para realizarse en la última semana de marzo pasado, pero días antes del banderazo inicial, el gobierno local prefirió posponer eventos masivos públicos para evitar contagios por el coronavirus. El Were Are One: A Global Film Festival será de carácter también social, pues la gente podrá donar a organizaciones que contribuyen a la asistencia de los afectados por el COVID-19. El evento como tal destinará también recursos a la Organización Mundial de la Salud. Lares señaló que el FICG estudia fechas para la posibilidad de realizar la versión 2020 de manera física una vez levantada la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tentativamente acabaría el 30 de mayo. Una edición digital como la que actualmente realiza Ambulante, destaca, no está prevista por ahora. "Estamos haciendo propuestas, pero aún no puede confirmarse nada", concluyó Lares.