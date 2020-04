Alumnos de zonas rurales siguen estudiando a pesar de las carencias

Durante esta contingencia sanitaria miles de alumnos de zonas rurales han enfrentado retos para continuar con sus estudios, tal es el caso de Juan Octavio y Jesús, habitantes de la comunidad de Santa Ana del Conde ubicada en el municipio de León, Guanajuato.

La madre de ambos, Sarahí López, dijo en entrevista para Notimex que para acceder a Internet y mandar las tareas de sus hijos tiene que poner 50 pesos de saldo a la semana a su celular.

El pasado 20 de abril se reanudaron las clases en el estado, pero no presenciales sino que en línea, y es por eso, que algunos maestros decidieron mandar a través de un mensaje de WhatsApp un archivo en formato PDF con los ejercicios que realizarán sus estudiantes durante la contingencia provocada por COVID-19.

La comunidad donde habita Sarahí junto a sus hijos es solo una de las 250 que existen en el municipio de León, y en muchas de ellas, el acceso a Internet es limitado lo que dificulta que los menores continúen con sus estudios.

Juan Octavio cursa el sexto año de primaria en la escuela Emiliano Zapata y su hermano Jesús va en segundo año de preescolar; ambos sólo piensan en poder concluir su año escolar satisfactoriamente.

“Nosotros tenemos que trabajar con los niños en las clases en línea, pero mi situación no nos beneficia, pues yo no tengo Internet y tengo que estar al pendiente para ponerle saldo al celular. Le ponemos 50 pesos por cinco días”, comentó.

A 10 minutos de donde vive Sarahí se encuentra la comunidad de Barretos, la cual tiene una población de casi mil 300 habitantes, ahí Katya Alejandra Fernández Rizo vive con sus hijos Alejandro, de cuatro año, y Jaziel, de tres; ambos cursan el preescolar en la escuela Amado Nervo.

Katya y sus pequeños viven una situación muy similar a la de Sarahí, pues afirmó en entrevista que han trabajado con hojas de ejercicios cada uno de sus hijos y cuando las terminan les toma una foto y las manda por mensaje de WhatsApp a la maestra.

“No hemos tenido clases virtuales porque nos mandaron unas hojas y nosotros mandamos la evidencia. No se me ha hecho tan difícil pues tengo dos niños en preescolar”, dijo.

Por su parte, Mariel Jazmín Guadián Ponce, quien vive en la comunidad de La Sandía contó que sus hijos están en la primaria y el jardín de niños y que las tareas las mandan por WhatsApp a los docentes, quienes los evalúan.

“Los niños han realizado tareas, a las cuales les tomamos una foto y las mandamos por WhatsApp para que así los maestros comprueben que están cumpliendo. Las tareas nos las dieron en hojas, como un cuadernillo que nosotros engargolamos”, detalló.

‘Será difícil evaluar’

Una docente que da clases en la comunidad de San Antonio de Los Tepetates, que decidió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, reconoció que será difícil evaluar a los niños ya que algunas familias no se han reportado con ella y eso es porque no tienen dinero para un celular, una recarga telefónica y mucho menos para Internet en casa.

“Cada escuela tienen sus prioridades, por ejemplo, nosotros la comprensión lectora, pero cómo es que vamos a evaluar si no estamos con el niño y por lo tanto no le podemos hacer preguntas”, añadió la maestra, quien dijo que la situación es complicada porque no de 30 alumnos, cinco no tienen teléfono y no se enteran de nada.

La Secretaría de Educación de Guanajuato informó que desde el 27 de abril a la fecha se han distribuido más de 141 mil cuadernos de actividades para preescolar, primaria y secundaria. Además, están por preparar el material didáctico del mes de mayo.

La dependencia informó que se ha puesto a disposición el cuadernillo en su página web, donde ya se han registrado más de 120 mil descargas.

En Guanajuato cinco de cada 10 hogares no tienen acceso a Internet, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La entidad está por debajo de la media nacional, ya que sólo 50.9 por ciento de las casas en los 46 municipios tiene acceso a Internet. En León el 40 por ciento de las 250 comunidades que existen sufre de lo mismo.