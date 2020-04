Así se esparce un virus en un avión

Un análisis de un vuelo de 2003 con un pasajero infectado con SARS, encontró que el riesgo de infección era más alto en la misma fila y hasta tres filas más adelante, pero dos personas a siete filas de distancia también estaban infectadas, así como dos asistentes de vuelo, detalla Yahoo Lifestyle.

La información se presentó en un gráfico y se comenzó a trabajar en formas de limitar la propagación de gérmenes dentro de los aviones. "Ha llegado demasiado pronto para nosotros", dijo David J. Brenner, del Centro de Investigación Radiológica de Columbia, que está trabajando en el uso de la luz ultravioleta como un potencial asesino de gérmenes en cabinas de aviones, aeropuertos, hospitales y escuelas. "Si hubiera llegado en este momento el año próximo, estaríamos en una buena posición para combatirlo", añade.

Este informe del Washington Post también analizó otros métodos para limitar la propagación de gérmenes en los vuelos, entre ellos cambios en el sistema de ventilación y otras alteraciones de diseño de los aviones.

