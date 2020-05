¿Por qué se ha retrasado el despliegue de la red 5G?

La red 5G ha sido un tema discutido en épocas recientes. Sin embargo, el desplegado de esta nueva tecnología en Europa ha sufrido debido a la poca movilización de los operadores de red de ese continente. Durante un taller virtual de medios organizado por Huawei, Hosuk Lee-Makiyama, director del Centro Europeo para la Economía Política Internacional (ECIPE, por sus siglas en inglés) explicó algunos de los retos que enfrenta este continente para el despliegue de la red 5G, los cuales no tienen que ver con la pandemia actual, aseguro.

Según Lee-Makiyama, el mercado del 5G está "dividido en dos mitades iguales: China es el 50% y la otra mitad es el resto del mundo".

Los datos presentados por el experto muestran que China cuenta con la mitad del mercado global de hardware 5G y Ericsson, proveedor europeo, solo tiene el 11% de las ofertas recientes del país asiático. El experto explicó que China ha "sufrido de precios más altos como resultado de los pocos jugadores".

El retraso en el despliegue de la red 5G en Europa no es resultado de la pandemia COVID-19. Esta lenta movilización está ligada a los bajos niveles de inversión por parte de los operadores (con fondos privados) que priorizan mayores dividendos para los inversores. Según el experto la implementación de la tecnología 5G en la Unión Europea será crucial durante el próximo año. Fuera de China, la red 5G sólo ha sido desplegada en Estados Unidos, Australia, Japón y Corea.

En la Unión Europea, los riesgos identificados (relacionados a 5G) no conciernen únicamente a los proveedores. Según lo explicado por Lee-Makiyama, los proveedores "no pueden mitigar riesgos estratégicos por sí mismos o mediante la diversificación". Asimismo explicó que la relación entre China y la Unión Europea sigue una lógica geo-económica distinta a la del país asiático con Estados Unidos debido a que nuestro país vecino no tiene manufactura propia de equipamiento 5G y Europa tiene a Ericsson, estos equipos representan "otro tipo de interés" para los gobiernos de esta región pues ellos "buscan balance y no bifurcación".

Hosuk Lee-Makiyama también destacó que los mercados de activos han tenido un desarrollo bajo debido a que los inversores no compran acciones por la volatilidad de las mismas. Además explicó que se espera que China sea el primer país en recuperarse de esta situación pues "las inversiones extranjeras y las capacidades de producción se están mudando" a este país. También hizo hincapié en que reactivar la economía en 2021 será un reto importante a nivel mundial para la industria.