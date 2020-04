El Espacio de Cerpa

El pasado jueves 23 del presente y de una forma inusual debido a lo que se vive actualmente, se llevó a cabo el draft de la NFL donde los jóvenes que terminan su instrucción universitaria y algunos que quieren dar de una vez el salto al fútbol americano profesional, esperaron desde la comodidad de sus hogares y de manera expectativa, que alguna de las 32 escuadras los eligieran para la próxima temporada donde esperemos, que inicie en septiembre próximo y en el cual, se empezaron a ver algunas sorpresas que solo el tiempo les dará la razón en lo que seleccionaron.

Fueron los Bengalíes a quienes les tocó la primera selección global donde se fueron por el ganador del Heisman y campeón colegial con la Estatal de Lousiana Joe Burrow donde parece que todo cambia para Cincinnati ya que, olvidándose de Andy Dalton, respaldaron a su nuevo mariscal de campo de franquicia con un receptor confiable como Tee Higgins de los Tigres de Clemson y que representa a la clase de la más destacada en su posición en la historia donde, su capacidad principal, es conseguir las recepciones con cobertura fuerte y lo que son las cosas porque hasta enero pasado, se enfrentaron en el duelo que decidió al campeón universitario precisamente en el Súper Domo de Nueva Orleans y en el que se ve, un dibujo inspirado para el equipo del entrenador en jefe Zac Taylor.

Pero lo que llamó más poderosamente la atención y la verdad es que no sabemos qué pasará porque solo el tiempo lo dirá, fue lo que realizaron los Empacadores porque, de manera inexplicable ya que cambiaron de elegir en la posición 30 a la 26, se fueron por un quarterback como fue el de la universidad de Utah Jordan Love porque a los que nos gusta este deporte, sabemos que, a Aaron Rodgers, aún le queda gasolina en el tanque (Si los atarantados de los Bucaneros se fueron por Brady, pues que se podía esperar) ya que Green Bay estuvo a un juego de llegar al Súper Tazón la temporada pasada y que todos pensamos que seleccionarían a un receptor o un elemento de la línea ofensiva para proteger a su pasador siendo esto más extraño que el desgraciado coronavirus ya que esta franquicia, está directamente en su ventana del Súper Domingo ¿Y ahora van a intentar convertirse en una ofensiva de primera carrera mientras preparan al mariscal de campo del futuro? No tiene sentido.

A mí en lo personal no me perturba en nada de lo que hagan los Vaqueros pero tengo que reconocer que ahora si se aventaron un pase de anotación y en tiempo extra, al llevarse al receptor de Oklahoma CeeDee Lamb porque entonces ya no pondrá excusas Drak Prescott porque ahora tendrá a sus tres mosqueteros junto con Amari Cooper y Michael Gallup y hasta en una loquera, el novato de los Sooners, podría terminar siendo el mejor de ese grupo de receptores.

Y desde aquí enviamos las mejores vibras para el mexicano Isaac Alarcón que se desempeña como liniero ofensivo y que firmó un contrato con los Vaqueros deseándole la mejor de las suertes y que ojalá, un día pueda emular a Rafael Septién quién logró coronarse con Dallas en la temporada 1977-1978.