Gobernador busca evitar brote en Torreón

El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, dijo que Torreón cuenta con el apoyo del Estado para contener el contagio de COVID-19 entre sus funcionarios, así mismo indicó que en caso de no aceptarse la ayuda, será monitoreado por la Secretaría de Salud.

Miguel Riquelme dijo que se buscan evitar se repita un brote de contagios como el sucedido en Monclova.

"Lo más conveniente en estos momentos es la prudencia de todos y hacer un esfuerzo conjunto para evitar un mayor número de contagios. Lo que vivimos de cerca lo de Monclova sabemos la gravedad de un positivo en un centro de trabajo?, dijo el mandatario en rueda de prensa.

"No tenemos porque ocultarlo. No es algo que hizo el alcalde (de Torreón) es un contagio. Lo que si tenemos que hacer es tomar medidas inmediatas. No es una empresa, es un tema público y tenemos que estar muy atentos al resultado y a la respuesta que va a tener el alcalde".

La desacuerdo se desató este martes cuando se informó que un funcionario municipal y su esposa dieron positivo a COVID-19. Y al tratar de que un grupo de personas de la Secretaría de Salud ingresara a la Presidencia, le fue impedido el paso.

Ayer, en rueda de prensa ofrecida en Saltillo, el gobernador reiteró su apoyo a mandatario. "Se habló con él (Jorge Zermeño) personalmente y se ofreció el apoyo, y por ahí hubo una mala interpretación con la llegada del personal de salud".

Se indicó que el secretario de Salud, Roberto Bernal se comunicará con el alcalde y se buscará sanitizar la Presidencia Municipal así como practicar las pruebas a los funcionarios. Riquelme indicó que en caso de tomarse medidas diferentes o si se decide atender el problema de manera directa, el Ayuntamiento deberá ser vigilado por la secretaria.

Al ser cuestionado sobre la actitud de Jorge Zermeño, el gobernador indicó que no se ha peleado.

"No hay que tomarlo así, para pelear se necesitan dos. Y no hay la actitud para romper con ningún alcalde. Creo que la experiencia luego nos da la razón", dijo.

El Gobierno de Coahuila refuerza los retenes para disminuir la movilidad en los municipios con más contagios de COVID-19. Saltillo, Torreón y Monclova.

Durante la mañana de ayer, el gobernador Miguel Ángel Riquelme presidió una reunión de evaluación en el Centro Estatal de Contingencia COVID-19. Tras la reunión aseguró que las cosas siguen bien, e indicó que se ha contenido la parte más álgida de contagios que corresponden a la Región Centro.

"Los próximos días son decisivos y por lo tanto se reforzarán acciones para inhibir más la movilidad ciudadana. Estaremos concentrados las próximas horas en evitar la movilidad de los ciudadanos".

En el caso de La Laguna, se incrementaron los casos. Torreón registra un repunte con 48 casos de contagio y 3 defunciones. "Se va a atender y a trabajar en conjunto con los alcaldes para que se restrinjan algunas operaciones que no son esenciales y por alguna causa están abiertas al público", dijo.

Se indicó que la vigilancia en las zonas interestales de Coahuila con Nuevo León y con Durango también son punto de atención permanente con los filtros de revisión sanitaria.

Además dentro de las acciones de coordinación establecidas por el Gobernador, el pasado martes con las áreas de Seguridad Pública del Estado se indicó que se incrementó el número de personal para que esté el mayor tiempo posible en los puntos donde hay más tránsito vehicular.