Su antojo de café lo convirtió en millonario

Gracias a su antojo de café, un hombre australiano se convirtió en millonario al ganar la lotería gracias a un boleto que adquirió al ir por la bebida caliente.

El afortunado residente de Salisbury Downs, Adelaida, en Australia Meridional, comentó a los organizadores del sorteo que hace unos días había decidido pasar por café para él y un amigo del trabajo al encontrarse fuera de la oficina, momento en el que aprovechó para comprar un billete para el sorteo que se realizó este sábado. Detallan medios internacionales.

Fue así que el hombre se convirtió en el afortunado ganador de un millón 900 mil dólares australianos, el equivalente a más de 29 millones de pesos mexicanos.

"Mientras estaba allí aproveché para comprar mi billete. Me alegro de haber parado, por que si no, me lo habría perdido", agregó el hombre.

Con información de RT.