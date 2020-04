Chef casi provoca un incendio durante programa de televisión

Participaba con un segmento en el programa 'This Morning', de la cadena ITV, preparando una versión casera del McMuffin, la hamburguesa de McDonald's que sustituye la carne por huevo frito, cuando sin darse cuenta, Torode coloca un trapo sobre la estufa, que comienza a quemarse instantáneamente.

Los presentadores Phillip Schofield y Holly Willoughby comenzaron a gritarle para alertarlo y gracias a esto el chef lleva el trapo al fregadero y mitiga las llamas.

'Behind you @JohnTorode1, you're on fire! FIRE JOHN!'



pic.twitter.com/dzxTvhAWP2