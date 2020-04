Mujer desnuda cruza la pantalla durante una entrevista desde casa

El escándalo fue apodado por los medios españoles como "Merlos Place", en relación a la serie de televisión Melrose Place, ya que la mujer que apareció brevemente a cuadro no es la esposa del periodista, quien está casado por Marta López, con quien de por sí ya estaban en medio de una ruptura pública antes de este video viral.

Según el periódico La Vanguardia, la mujer en pantalla es Alexia Rivas, una reportera de Sociales. Tras el video, López, mejor conocida como concursante en Big Brother 2, criticó a su ex esposo diciendo: “Todos lo han visto... ¿qué quieren que les diga? Es bastante vergonzoso y bastante fuerte”.

Merlos se disculpó públicamente en ‘El programa de Ana Rosa’, donde colabora, aunque no identificó a la mujer semidesnuda que apareció durante su transmisión. "Es bastante desagradable que haya intrusiones en mi vida privada y que la faceta profesional no se separe con otra serie de preguntas", dijo.

A news anchor in Spain was doing a live hit when a semi-naked woman (who is not his wife) walked into the frame. Oops!!! pic.twitter.com/lHU0zS94AV