Gary Neville explora contra Premier League por querer reanudar futbol

El exfutbolista inglés Gary Neville, leyenda del Manchester United, criticó fuertemente las intenciones de los altos mandos de la Premier League por reanudar el futbol, cuando hay "miles de personas muriendo en las calles" durante la pandemia de COVID-19.

"¿Cuántas personas tienen que morir jugando al futbol en la Premier League antes de que se vuelva desagradable? ¿Una? ¿Un miembro del personal en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)? tajante para una televisora local.

Diversos clubes de la máxima categoría en el balompié inglés regresaron a los entrenamientos individuales desde el comienzo de esta semana, mientras que el plan de la Premier es celebrar los partidos a partir de junio, con vistas a concluir en julio, medidas repudiadas por el ahora estratega.

"El jefe médico de la FIFA (Michel D'Hooghe) dijo que el futbol no debería volver hasta septiembre. Creo que si la decisión no fuera meramente económica, no habría futbol durante meses. La gente está evaluando todos los riesgos", explicó Neville.

Con nueve jornadas por disputarse para concluir la temporada, el Liverpool necesita únicamente de seis puntos para consagrarse monarca. Además, la UEFA recién explicó los criterios que podrán tomar las federaciones para elegir a sus representantes en la Champions League y Europa League de la siguiente campaña, si el futbol no puede ser reanudado.