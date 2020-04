Muere primer médico por COVID-19 en Sonora; su esposa falleció una semana antes

Una gran conmoción ha causado en Sonora, el deceso de Salvador Ramos Olmos, el primer médico que fallece en el estado a causa de COVID-19; máxime que su esposa Magdalena Soto murió una semana antes cuando ambos estaban internados en el mismo hospital, pero no tuvieron contacto. Fallecieron sin despedirse.

La médico pediatra Suzete Ramos dijo con profunda tristeza que su papá le decía que debían informar sobre lo que les estaba ocurriendo; en la familia surgió un brote intrafamiliar, pues ella también está positiva a coronavirus.

El doctor Ramos Olmos originario de la Ciudad de México, inició con síntomas el 7 de abril y fue aislado en una clínica particular en Caborca y trasladado a Hermosillo el 9 de abril, mientras que Magdalena inició con síntomas el 11 de abril, se le hizo la prueba el 13 de abril y fue trasladada el día 16 al mismo hospital del Seguro Social donde falleció el 21 de abril.

Edgar, Suzete y Carlos, los tres hijos del matrimonio reconocen que fueron bien atendidos por el personal de salud, pero finalmente sin ningún ser querido cerca.

"Si algo es verdad, es que los pacientes de coronavirus mueren solos", dijo la doctora Ramos.

En una esquela de agradecimiento, por el apoyo y oraciones de familiares y amigos en estos días difíciles, los hijos del matrimonio expresaron consuelo de que se encuentran juntos disfrutando la Gloria Eterna, pues no podían estar uno sin el otro.

Salvador Ramos Olmos, con más de 40 años de servicio de la comunidad de Caborca, donde residía se le recordará por su apoyo a grupos de diabéticos y diagnósticos gratuitos. Por su trayectoria recibió el reconocimiento como el "Mejor Doctor del Año" en el 2017.

El deceso del médico de 69 años, muy querido y entregado a su profesión y a su familia fue confirmado por el secretario de Salud en Sonora, Enrique Clausen.

Informó que trabajaba en la clínica privada "Santa Fe" y apoyaba a su comunidad con varias actividades, entre ellas, ayudaba a un grupo de personas con enfermedades crónico degenerativas desde hace 15 años, con padecimientos de diabetes, hipertensión y obesidad.

"Era médico internista -dijo- y tenía antecedente de obesidad; inició el 6 de abril con síntomas respiratorios rápidamente progresivos, que ameritaron manejo hospitalario desde el 7 de abril, en un hospital privado de Caborca, de donde fue trasladado un día después a un hospital del IMSS en Hermosillo, donde se mantuvo muy grave, con ventilación mecánica invasiva, y falleció por la madrugada".

"Una vez más te lo pido, 'Quédate en Casa', no podemos permitirnos una muerte más, nada puede ser más importante, que la vida de un ser humano", expresó el funcionario.

--Confirma siete casos positivos más

Además del fallecimiento, Clausen confirmó siete casos positivos por COVID-19 (coronavirus), con los que se acumulan un total de 267 casos y 31 defunciones desde el 16 de marzo en que se presentó el primer caso de esta enfermedad en Sonora.

Sobre los siete casos positivos, expuso, ocurrieron en cuatro hombres y tres mujeres cuyas edades oscilan entre los 35 y 61 años, cuatro son residentes de Hermosillo y tres de San Luis Río Colorado, ninguno de ellos tiene antecedente de viaje fuera del estado, lo que confirma la circulación local del virus.

En Sonora, dijo, se acumulan 31 defunciones, 20 de las cuales sucedieron en mujeres y 11 en hombres; 12 de los pacientes que han perdido la vida eran de San Luis Río Colorado; en Caborca, Magdalena, Hermosillo y Huatabampo han fallecido 3 personas en cada municipio; Sáric y Nogales presentan 2 decesos cada uno; Opodepe, Guaymas y Cajeme uno cada uno.

De los 267 casos de COVID-19, en la entidad, San Luis Río Colorado es el municipio con más incidencias, al registrar 131 casos, es decir, representa 49% del volumen estatal; seguido por Hermosillo con 55 casos para un 21% del total; Huatabampo tiene 17 casos positivos; Cajeme 16 y Nogales 12.

El resto de los casos se distribuyen en 10 municipios: Caborca ocho; Guaymas siete; Navojoa seis; Magdalena y Sáric tienen cuatro cada uno; Opodepe y Etchojoa con dos casos; Agua Prieta, Puerto Peñasco y General Plutarco Elías Calles con un caso cada uno.

Al momento, 42 personas se han curado y se han dado de alta; 181 pacientes se mantienen con un cuadro leve de COVID-19 con manejo en casa; 13 están hospitalizados, cinco se encuentran estables, ocho muy graves, dos de ellos con ventilación mecánica invasiva.

El Secretario de Salud reconoció y agradeció al ejército de enfermeras, enfermeros y médicos que siguen presentándose a trabajar todos los días como la primera línea del frente de batalla contra esta pandemia.

"No se te olvide que ellos también son hijos, hermanos o padres, como tú y como yo, pero que, a diferencia de muchos, han decidido exponer su salud y hasta su vida, para que otros puedan conservarla; su generosidad no tiene precio, el amor a su profesión no tiene precio, su valentía es digna de admiración y respeto, ellos nacieron para salvar vidas", expresó a los sonorenses.