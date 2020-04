Reportero aparece sin pantalones durante transmisión en vivo

El reportero de ABC News trabajaba desde casa para un enlace en vivo el martes por la mañana con el programa Good Morning America, donde habló sobre sobre farmacias que usan drones para entregar medicamentos a los pacientes.

Hacia el final del segmento, al quitar el listón de información de la pantalla, se vio la toma completa en la que aparecía Reeve y la cámara reveló que vestía camisa y saco, pero no estaba usando pantalones, recoge la agencia UPI.

El joven luego aclaró en Twitter que lo que se ve no es su ropa interior, sino que traía puestos unos shorts, pues se alistaba para su rutina de ejercicio matutina. "Espero que todos hayan reído como ya lo necesitábamos", escribió en su tuit.

I have ARRIVED*



*in the most hilariously mortifying way possible https://t.co/2NQ85QEJVr