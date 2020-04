Joyas de la literatura mexicana hechas películas

La literatura mexicana es una que es admirada en todo el mundo. México es tierra de autores reconocidos con libros que marcan eras. Por lo mismo, no es sorpresa que algunos compendios escritos con plumas mexicanas alcanzaran las grandes pantallas.

Aunque, cabe mencionar en el país no es tan común que se usen propuestas literarias para producir guiones de cine como en Estados Unidos o España. Sin embargo, sí existen obras de las que se puede deducir el éxito que resulta, el de explotar el potencial de las palabras mexicanas al convertirlas en películas.

En los últimos años, las cintas mexicanas parecen ser, casi todas, un tipo de comedia muy específica. Con toda la excelente literatura mexicana que existe, resulta sorprendente que grandes propuestas literarias mexicanas no se hayan usado aún como el punto de partida para la hechura de guiones cinematográficos, para así romper un poco con el molde de los filmes hechos en México que se han presentado en épocas recientes.

Aquí sólo tres ejemplos de filmes que lograron fusionar el arte cinematográfico y a la literatura mexicana para traducirse en logradas producciones.

ME ESTÁS MATANDO, SUSANA

Un ejemplo reciente de este tipo de fusiones entre las cámaras y las páginas, es la comedia dramática llamada Me estás matando, Susana. La película es una adaptación del libro Ciudades desiertas de José Agustín. La adaptación respeta por completo el contraste que tiene los escenarios difíciles y la comedia ligera que es ya tan conocido para los lectores de Agustín. Tiene como personaje principal a Eligio (interpretado por el aclamado actor Gael García Bernal).

La temática que aborda rodea por completo las artes; todo se desarrolla a partir de la relación entre Eligio y Susana. El primero es un clásico macho mexicano, es un actor de teatro que al no tener el éxito que esperaba en los escenarios termina recurriendo a aparecer en novelas y comerciales, es un hombre fiestero, controlador, desconsiderado, celoso e infiel, pero en realidad quiere a su mujer. Susana es una capaz escritora española con ganas de superarse. La historia cuenta cómo en una desesperación Susana huye a Estados Unidos para perseguir una beca que consiguió, Eligio descubre en dónde está y la sigue decidido a hacer que su relación funcione, pero siempre siendo frenado constantemente por el machismo cultural que no parece lograr soltar, no importa cuánto le estorbe.

La película del 2016 es sumamente divertida, pero también pone en retrospectiva muchas ideas y hace una fuerte crítica que es difícil escuchar y digerir para un espectador que no está enterado de su complicada tarea, ya que se encuentra inmerso en la comedia ligera y clásica con estos tintes de existencialismo, muy al estilo José Agustín.

ARRÁNCAME LA VIDA

Es una película mexicana que, después de su estreno en el 2008, se convirtió en un referente común por su popularidad. El filme está basado en un libro de Ángeles Mastretta homónimo publicado en 1985 en la ciudad de México. Al momento de su estreno, era la película con más presupuesto de la historia del cine mexicano, con un costo de 6.5 millones de dólares. Se posiciona el día de hoy como la séptima película mexicana más taquillera con 75 millones de pesos recaudados. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas la eligió para representar a México en la edición 2009 de los premios Óscar en la categoría de mejor película en lengua extranjera.

La cinta retrata la vida de la joven Catalina Guzmán, una mujer que se casa desde muy joven con un poderoso político poblano y de cómo éste la oprime. La película respeta la fuerza que Catalina tiene en la novela. Tanto en pantalla como en el libro se ve cómo Catalina, con toda su frescura y su fuerza, no se deja oprimir por el carácter tosco e impositivo de su esposo el general Ascencio.

En la historia, Ascencio, después de gobernar Puebla, comienza a aspirar a ser el Presidente de la República y poco a poco Catalina va conformándose como el contrapeso de su esposo, siempre consciente de las necesidades de los oprimidos y no permitiéndose perder su sensibilidad.

La historia situada en tiempos de la revolución mexicana está empapada de tintes feministas y muy por sobre su época de los ochentas. Expresa de manera concisa e inminente de los retos a los que se expone a las mujeres y a la fuerza y poder que tienen las mismas. Aunque el tema del feminismo nunca es explícito en la novela sí es muy evidente y palpable.

COMO AGUA PARA CHOCOLATE

Es una popular novela rosa escrita por la autora mexicana Laura Esquivel en 1989. Fue incluida en la lista de las mejores novelas del siglo XX del diario español El País. La adaptación cinematográfica que lleva el mismo nombre, obtuvo más de 10 premios Ariel y es la novena película extranjera más taquillera en Estados Unidos haciendo que el éxito tanto del libro como del filme sean indiscutibles.

La historia trata de Tita, una joven mujer destinada, por tradición familiar, a nunca casarse para poder acompañar y cuidar a su madre hasta el día de su muerte. Esta tradición no la detiene de quedar profundamente enamorada desde joven de Pedro, a quien tiene prohibido acercarse ya que mamá Elena sabe lo que siente su hija y que esto podría interponerse con su tradición familiar.

Tita adora la comida y a crecido en la cocina, toda su historia tiene un constante nexo con las recetas y los platillos que realiza tienen fuerte impacto en lo que pasa en la historia. El realismo mágico y la particular narrativa unida constantemente a comida y recetas, que son las características más disfrutables en la novela, son respetadas de manera precisa y elegante en la película gracias a que la misma Laura Esquivel es quién lo convirtió a guión de cine, asegurando así una buena adaptación.

Las tres películas representan un parteaguas en diferentes puntos de la historia del cine mexicano. Tanto con historias mexicanas como las mencionadas, como por las historias de otros países que hacen más común llevarlas de libros a cine, es fácil ver que la literatura es una fuente muy valiosa para la realización de guiones.

Con tanta literatura brillante mexicana parece difícil de creer que se lleve tanto tiempo sin tener uno de estos placenteros respiros que se dan cuando una novela, rompe con lo que estamos acostumbrados a ver en el cine mexicano.