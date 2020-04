Surge otra presunta víctima de pastor en Saltillo

Luego de que un presunto pastor fuera vinculado por el delito de violación en días pasados en Saltillo, el día de ayer fue imputado de nueva cuenta por otro delito similar, el cual habría sido cometido contra una segunda víctima.

Fue el este martes cuando se llevó a cabo la audiencia inicial de control de detención en el Centro de Justicia Penal en Saltillo en contra de Juan Carlos (N), quien es de nacionalidad salvadoreña.

Tras llevar a cabo la audiencia, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó datos de prueba para que el juez de control encontrara elementos suficientes para imputarlo, esta vez por el delito de abuso sexual en contra de otra mujer adulta.

Luego de la imputación, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el próximo sábado que se vincule o no por este delito.

Fue la semana pasada que el pastor fue imputado por el delito de violación en contra de una joven de 18 años.

Los hechos habrían ocurrido en la Iglesia Buen Samaritano, ubicada en la colonia Roma.

De acuerdo a la denuncia, la joven habría sido reprendida por el presunto pastor por haber llegado tarde a una misa que ofrecía, para después ser atacada sexualmente por el sujeto.

Además, dijo que el hombre la habría amenazado para que no denunciara, pero ésta solicitó la intervención de la Policía Municipal, por lo que fue detenido.

Al celebrar la audiencia inicial, la juez de control imputó a Juan Carlos por violación.

Por el posible riesgo de evasión, fue que se determinó aplicar como medida cautelar la prisión.

Por este primer delito, Juan Carlos fue ya vinculado en una segunda audiencia, mientras la medida cautelar de prisión fue extendida.

Tras la denuncia la Alianza Ministerial Evangélica de Saltillo emitió un comunicado donde el abogado vocero de la alianza, Eduardo Pérez Pacheco, aseguró que el detenido no era pastor, no obstante, no especificó mayores detalles.