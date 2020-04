Decretos de Riquelme no son sancionadores, sino inhibidores de movilidad: Saracho

Los decretos emitidos emitidos por Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila, no son sancionares si no para inhibir la movilidad, es decir, que la ciudadanía se mantenga en casa si es que no está realizando alguna actividad esencial; fue lo que señaló Francisco Saracho Navarro, titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del Estado de Coahuila, al finalizar la sexta reunión del subcomité de salud de la región norte en Piedras Negras.

Lo anterior refiriéndose a los decretos en los que se determina como obligatorio el uso del cubre bocas y en el que se restringe la movilidad de la ciudadanía; como medidas implementadas para evitar el contagio de Coronavirus y parte del endurecimiento de las acciones ante el inicio de la Fase III de la pandemia. "En estos temas, bueno, pues se va a utilizar todo el criterio, el apercibimiento. No es, básicamente, que sea sancionador sino inhibir la movilidad. Hacer el llamado a los ciudadanos de que se queden en casa, que respeten y sobre todo evitar la movilidad", fue lo que manifestó Saracho Navarro al termino de la mencionada reunión. El funcionario estatal señaló que también se acordó cerrar los panteones el próximo 10 de mayo y exhortó a la población a tener mucho cuidado e "inhibir los festejos tradicionales como el día del niño, el día del maestro y el día de la madre; sobre todo que no existan reuniones en ese tipo". 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste