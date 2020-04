Cambia las fotos por dibujos en su casa y nadie se da cuenta por 11 días

La joven de 29 años comenzó a reemplazar las fotos familiares en su casa en Massachusetts poco a poco, esperando a que sus padres Mike y Paula, ambos de 59 años, le dijeran algo, informa el diario Mirror.

La chica dice que se inspiró en las redes sociales después de ver que alguien había reemplazado todas las fotos de su familia con retratos de Nicholas Cage.

"Fue muy divertido porque cruzaban la puerta al lado de las fotos, probablemente cinco de seis veces por día", cuenta Vogler.

Documentó toda la travesía a través de su cuenta de Twitter, incluyendo un video del día que sus padres se dieron cuenta. "Se rieron mucho, pero por supuesto mi papá dijo que siempre lo supo en el fondo", comenta en una publicación.

Currently replacing photos with crayon drawings. Taking bets on how many photos I can replace before my parents notice.#QuarantineActivities pic.twitter.com/uiosWlsRmo