Manejó hasta 11 diferentes restaurantes el mismo día por Nuggets gratis

Un hombre en Ohio aprovechó la promoción al máximo y manejo el mismo día hasta 11 restaurantes diferentes, algunos a los que pasó incluso dos veces, con tal de conseguir el mayor número de Nuggets gratis, detalla Fox News.

Había un límite de un paquete de regalo por cliente, de ahí que este hombre ideara ir hasta los Wendy’s más cercanos a los que pudiera llegar manejando, incluyendo algunos de Portland y hasta Vancouver.

Compartió las imágenes en Twitter, junto con el mensaje: “El tiempo es difícil, así que cuando escuché que Wendys estaba dando nuggs gratis de 4 piezas hoy, supe que tenía que apresurarme. Llegué a todos los malditos Wendy's dos veces en un radio de 17 millas en 2 estados, me llevó 5 horas pero ahora comemos 4 gratis a la semana".

times is tough so when i heard @wendys was givin out free 4 piece nuggs today i knew i had 2 HUSTLE i hit every damn wendys twice within 17 miles across 2 states it took 5 hours but now we eatin free 4 a week WHAT IT DOOOOOO pic.twitter.com/SO8c7Ssm5N