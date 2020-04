Infringen cierre; los exhibe la STPS

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó ayer que el 13 por ciento de las empresas no esenciales en la contingencia por COVID-19 ha incumplido con los cierres exigidos por la autoridad sanitaria.

Entre las empresas están Andrea, dedicada al calzado; Carnival, de textiles; Coppel y Bolim SLT, que se dedica a la fabricación de equipos eléctricos para autos.

"Este 13 por ciento que se encuentra abierto cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo", advirtió la titular de STPS, Luisa María Alcalde, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Este comportamiento ha ido variando, también debemos decirlo, cada vez vemos más cantidad de empresas que cumplen decididamente, el 50 por ciento cuando llegamos ya estaban cerrados, hay un 20 por ciento que no estaban cerrados, pero que cuando se les exhorta cierran, y 17 por ciento se trata de empresas con alguna de las actividades determinadas como esenciales".

De las empresas no esenciales que se negaron al cierre obligatorio, el 28 por ciento son de la industria automotriz, 17 por ciento a la industria textil, 15 por ciento al comercio de productos no esenciales, y 11 por ciento a la industria del calzado, tabacalera y construcción.

Otro 8 por ciento a la industria maderera; 4 por ciento a servicios no esenciales como centros de educación, recreación, almacenamiento y publicidad; 4 por ciento a la fabricación de productos de plástico; y 4 por ciento a la fabricación de productos metálicos, entre otros.

Entre las entidades con más casos de incumplimiento, según el reporte presentado por la Secretaría y actualizado al 25 de abril, figuran Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Sonora y Baja California.

"Lo más relevante aquí es destacar que el 23 por ciento de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia", advirtió.

En su oportunidad, López Obrador hizo un llamado a las empresas y comercios a cumplir con la recomendaciones sanitarias, y advirtió que cada lunes se presentará el "quién es quién" en el acatamiento de las medidas.

"Los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar y si las que ahora no están cumpliendo la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a ciudadanos, a la gente frente a esta epidemia o pandemia se les va a reconocer", expresó.

El mandatario aclaró que no se trata de aplicar medidas coercitivas a los incumplidos, sino de convencer.

"No son medidas coercitivas, una de las características de nuestro Gobierno es el que no se usa la fuerza, lo coercitivo, mucho menos la fuerza bruta, no se reprime, no hay toques de queda, no hay prohibiciones, es más que nada convencer, persuadir, ese es el ejemplo que está dando México en el mundo (...)", aseguró.

No cumplen

El 13 % de las empresas no esenciales en la contingencia ha incumplido con los cierres exigidos:

-El 28 % son de la industria automotriz, 17 % textil, 15 % al comercio de productos no esenciales, y 11 % de la industria del calzado, tabacalera y construcción.

-Las entidades con más casos de incumplimiento son Jalisco, Edomex, CDMX, Sonora y Baja California.